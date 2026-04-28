Cada vez que compras un medicamento en una cadena de farmacia estás pagando, en promedio, entre 65% y 80% más de lo que podrías pagar en una farmacia adherida a la Ley Cenabast. Con el invierno instalándose y las enfermedades respiratorias en aumento, conocer esta diferencia puede traducirse en miles de pesos de ahorro al mes, especialmente para quienes tienen tratamientos crónicos o compran remedios para toda la familia.

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Cómo funciona la Ley Cenabast

La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Cenabast, compra medicamentos en grandes volúmenes directamente a los laboratorios, lo que le permite obtener precios mucho más bajos que los que consigue una farmacia comprando por su cuenta. La Ley Cenabast autoriza a que esos precios bajos lleguen también a farmacias privadas adheridas al convenio, con una condición: el Estado fija un precio máximo de venta al público que la farmacia no puede superar.

El resultado es concreto. Un antibiótico como el Ciprofloxacino 500 mg en caja de 20 comprimidos cuesta $2.750 en farmacias adheridas y $39.396 en promedio en el retail, un ahorro del 93%. Un inhalador de Fluticasona de 50 mcg, habitual en personas con asma o rinitis, vale $8.990 en farmacias Cenabast y hasta $46.099 en cadenas tradicionales. La Desloratadina, antihistamínico frecuente en temporada de alergias, baja de $14.232 a $1.790.

Quién puede comprar en estas farmacias

Cualquier persona, sin excepción. No importa si tienes Fonasa, Isapre o ninguna previsión. Tampoco se requiere ser chileno: los extranjeros residentes o incluso turistas pueden acceder a estos precios simplemente pidiendo el medicamento en una farmacia adherida. No hay inscripción, trámite ni carnet especial. Solo ir, pedir el medicamento y pagar el precio regulado.

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Cómo encontrar la farmacia más cercana

La forma más rápida es entrar a remediosmasbaratos.cl, escribir el nombre del medicamento que necesitas, seleccionar tu región y comuna, y el sistema muestra qué farmacias adheridas cercanas lo tienen disponible y a qué precio. También puedes llamar a Salud Responde al 600 360 7777, disponible las 24 horas, para que te indiquen la farmacia más cercana a tu domicilio.

En la farmacia, la forma de identificar que está adherida es buscar el Sello Cenabast en la entrada o en la vitrina. No todas las farmacias adheridas tienen los mismos medicamentos disponibles, ya que el stock depende de la demanda local, por eso conviene verificar antes de ir.

¿Las grandes cadenas participan?

Salcobrand es la única cadena grande que se ha adherido al convenio, con alrededor de 40 medicamentos disponibles bajo precio Cenabast. Cruz Verde y Ahumada no participan. La gran mayoría de las más de 1.300 farmacias adheridas son farmacias independientes de barrio, que son justamente las que tienen mayor presencia en comunas alejadas y sectores más vulnerables del país.