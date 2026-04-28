Cuando termina una relación laboral, el finiquito es el documento más importante que vas a firmar. Define cuánto te pagan, qué derechos conservas y qué pierdes si lo firmas sin leerlo bien. Acá están las respuestas a las dudas más frecuentes.

¿Qué es el finiquito y cuándo es obligatorio?

El finiquito es el documento que acredita el término oficial del contrato de trabajo entre empleador y trabajador. En él deben quedar registrados todos los pagos pendientes y las condiciones en que se produjo la desvinculación. Para que tenga validez legal debe ser ratificado ante un ministro de fe, que puede ser un inspector del trabajo, un notario, un oficial del Registro Civil o el secretario del juzgado de letras.

No corresponde firmar finiquito cuando el contrato tuvo una duración inferior a 30 días. Sin embargo, hay dos excepciones: si el contrato inicial se extendió mediante anexos por más de ese plazo, o si el trabajador siguió desempeñando sus funciones una vez vencido el contrato con conocimiento del empleador.

¿Qué debe incluir el finiquito?

El finiquito debe detallar todos los conceptos que el empleador adeuda al momento del término. Eso incluye:

Remuneraciones pendientes del último mes o fracción trabajada

Vacaciones proporcionales no utilizadas

Indemnización por años de servicio, cuando corresponda

Cualquier otro beneficio pactado en el contrato colectivo o individual

¿Cuánto tiempo tiene el empleador para pagar?

El plazo máximo es de 10 días hábiles desde la desvinculación. Si el empleador no paga dentro de ese plazo, el trabajador tiene derecho a demandar el monto adeudado más un recargo del 150% como indemnización por el atraso. Ese recargo está establecido en el artículo 169 del Código del Trabajo y se puede hacer exigible en la Inspección del Trabajo o en los tribunales laborales.

Puedes firmar con reserva si no estás de acuerdo con el monto

Si el trabajador no está conforme con lo que ofrece el empleador pero necesita cobrar para no quedarse sin ingresos, puede firmar el finiquito con reserva de derechos. Para hacerlo válido, debe escribir “con reserva de derechos” antes de su firma en el documento. Eso le permite cobrar lo ofrecido y luego demandar judicialmente la diferencia. No pierde el derecho a reclamar lo que cree que le corresponde.

No estás obligado a firmar de inmediato

El trabajador puede pedir tiempo para revisar el finiquito antes de firmarlo, llevárselo a leer con calma o consultarlo en la Inspección del Trabajo, que ofrece orientación gratuita. Un empleador que presiona para firmar en el momento es una señal de alerta. El monto del finiquito solo se entrega una vez que el documento está firmado, pero eso no significa que debas firmarlo sin entenderlo.

Dónde reclamar si no te pagan

La denuncia se puede hacer en la Inspección del Trabajo de tu comuna, en dt.gob.cl o llamando al 600 450 4000. El trámite es gratuito. El inspector puede citar al empleador a una audiencia de conciliación y, si no hay acuerdo, derivar el caso al tribunal laboral correspondiente.