Karol G regresa a Chile con su gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour. La Bichota se presentará en el Estadio Nacional el jueves 28 de enero de 2027, y las entradas salen a la venta esta semana. Si quieres ir, hay dos ventanas para conseguir tu ticket: una preventa exclusiva mañana y la venta general el jueves.

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Desde qué hora puedes comprar las entradas

La preventa comienza este miércoles 29 de abril a las 09:00 horas y es exclusiva para clientes Mastercard de Banco Falabella. Para acceder, hay que pagar con una tarjeta CMR Mastercard de Banco Falabella a través de PuntoTicket.

Si no tienes esa tarjeta, la venta general abre el jueves 30 de abril a las 09:30 horas, también en puntoticket.com, o apenas se agote la preventa si eso ocurre antes.

Las entradas son nominativas. El sistema te pedirá los datos de comprador al momento de la compra y el ticket no puede ser renominado bajo ninguna circunstancia. El día del concierto solo se puede ingresar con cédula de identidad más el e-ticket.

Precios

Los precios incluyen cargo por servicio. Los valores por sector son los siguientes:

Galería $69.000

Cancha general $92.000

Pacífico lateral $103.500

Andes $103.500

Pacífico bajo $207.000

Pacífico alto $230.000

Platinum lateral $230.000

Platinum $264.500

Pacífico medio $287.500

Diamante lateral $287.500

Diamante $322.000

Primeras filas $414.000

Pit derecho (A) $563.500

Pit izquierdo (B) $563.500

Silla de ruedas $69.000

Acompañante silla de ruedas $69.000

El rango completo va de $69.000 en galería hasta $563.500 en sectores PIT, con cargo por servicio incluido. Los clientes Mastercard Banco Falabella acceden a precios rebajados durante la preventa.

Por qué vuelve ahora

La gira Tropitour fue anunciada por la propia Karol G al finalizar su presentación en Coachella 2026, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival. El tour abarcará más de 39 estadios en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Chile es una de las paradas confirmadas de Sudamérica, junto a Bogotá, Lima y Buenos Aires.

Su última visita al país fue en abril de 2024, cuando realizó tres conciertos en el Estadio Nacional durante el tour Mañana Será Bonito.