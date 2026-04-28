Si quedaste cesante, este es el beneficio con el que puedes cobrar hasta el 70% de tu sueldo

Aunque muchos creen que el pago es fijo, pocos saben que el primer mes recibes un porcentaje mayor de tu salario. Si tienes al menos 10 cotizaciones, revisa cómo activar el cobro antes de que expiren tus plazos legales.

En un escenario económico dinámico, perder el empleo es un golpe duro para cualquier presupuesto familiar. Sin embargo, en Chile existe una red de protección que, si se activa correctamente, permite amortiguar la caída financiera de forma inmediata. Se trata del Seguro de Cesantía, un beneficio administrado por la AFC al que todo trabajador con contrato tiene derecho, pero cuyos montos y plazos suelen generar confusión.

Aquí te explicamos cuánto dinero te corresponde recibir, los requisitos mínimos y el paso a paso para realizar el trámite 100% digital.

¿Cuánto dinero recibirás cada mes?

El monto que llega a tu cuenta no es al azar. Según los datos de ChileAtiende, el pago se calcula en base al promedio de tus remuneraciones imponibles de los últimos 10 meses. La clave está en que el beneficio es decreciente, entregando un mayor apoyo durante las primeras semanas de búsqueda laboral:

Primer mes: Recibes el 70% de tu promedio imponible.

de tu promedio imponible. Segundo mes: 60% del promedio.

Tercer mes: 45% del promedio.

Cuarto mes: 40% del promedio.

Quinto mes: 35% del promedio.

Sexto mes en adelante: 30% del promedio.

data-path-to-node=”10,0″>Importante: Estos pagos se mantienen vigentes mientras acredites tu situación de cesantía y existan fondos suficientes en tu Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Los requisitos para no quedar fuera

Para acceder a estos montos, la ley establece condiciones claras dependiendo de tu tipo de contrato. No basta con haber trabajado; debes demostrar continuidad en tus aportes:

Situación legal: Estar cesante por cualquier causa del Código del Trabajo (renuncia, despido, fin de contrato o necesidades de la empresa). Mínimo de cotizaciones: * Contrato Indefinido: Debes tener al menos 10 cotizaciones mensuales pagadas. Contrato a Plazo Fijo o por Obra: Se exigen al menos 5 cotizaciones pagadas. Documentación: Debes contar con tu cédula de identidad vigente y el finiquito firmado (u otro documento que acredite legalmente el término de la relación laboral).

Paso a paso: Cómo solicitarlo online

No es necesario hacer filas. El trámite se puede realizar de forma remota a través de la Sucursal Virtual del Afiliado de la AFC, CLIC AQUÍ, siguiendo estos pasos:

Clave Única o contraseña de la AFC.

Selecciona la opción de cobro del seguro.

Sube una foto o PDF de tu finiquito o documento de término de contrato.

Completa el formulario con tus datos bancarios para el depósito.

Una vez enviada la solicitud, la entidad te notificará las fechas exactas de pago. Recuerda que si comienzas un nuevo empleo, los pagos se interrumpen automáticamente, por lo que es un beneficio diseñado exclusivamente para el periodo de transición laboral.