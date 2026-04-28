Si vas a salir en auto este domingo por el sur de Santiago, esto es lo que necesitas saber

Mientras los cortes del centro ya son conocidos, Autopista Central confirmó cierres propios para este domingo 26 de abril por el Maratón de Santiago 2026 que afectan el sector sur de la ciudad y que poca gente tiene en el radar.

Los cierres aplican en los accesos y salidas de la autopista que cruzan el recorrido de la carrera. Las restricciones comienzan en la madrugada del domingo y se van levantando progresivamente a medida que los corredores pasan por cada tramo, por lo que el horario de reapertura de cada punto depende del ritmo de la carrera y no tiene una hora fija garantizada.

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Qué hacer si necesitas usar Autopista Central este domingo

La recomendación de la concesionaria es evitar los accesos afectados durante toda la mañana del domingo, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, que es cuando se concentra el mayor flujo de corredores en el tramo sur del recorrido.

Para quienes igual deban desplazarse, la alternativa es usar Autopista del Sol o Vespucio Sur como rutas paralelas, dependiendo del destino final. Ambas permanecen sin restricciones durante el evento.

La información actualizada sobre reaperturas estará disponible en tiempo real en el sitio autopistas.cl y en las cuentas oficiales de Autopista Central en redes sociales durante toda la jornada del domingo.