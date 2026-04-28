La Corporación Nacional Forestal (CONAF) informó que a partir del jueves 1 de mayo entra en vigor el nuevo sistema tarifario del Parque Nacional Torres del Paine. El cambio modifica la forma en que se compran los pases de ingreso y afecta a todos los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Si tienes un viaje planificado a la Patagonia en los próximos meses, esto es lo que necesitas saber antes de comprar tu entrada.

Qué cambia exactamente

Hasta ahora el sistema ofrecía dos opciones: una tarifa para estadías de menos de 3 días y otra para estadías de más de 3 días. Desde mañana eso desaparece y se reemplaza por un esquema más flexible con solo dos modalidades:

Entrada diaria: válida para un solo día de visita.

Entrada por 2 o más días: válida para un período continuo de hasta 10 días como máximo.

CONAF explica que el cambio busca optimizar el flujo de visitantes y reducir el impacto ambiental en el parque, que en temporada alta enfrenta una presión creciente sobre sus senderos y ecosistemas.

Cuánto cuestan las entradas

Los valores actualizados para todas las categorías —nacionales, extranjeros, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y acompañantes— están disponibles en pasesparques.cl, que es el único canal oficial de compra habilitado por CONAF. Las entradas se compran exclusivamente en línea con anticipación.

Importante: CONAF adelantó la temporada invernal

Hay otro cambio relevante que no estaba previsto en el calendario original. CONAF adelantó el inicio de la temporada invernal desde el lunes 27 de abril, antes de la fecha oficial del 1 de mayo, debido a las condiciones climáticas extremas que ya se registran en la zona.

Eso tiene una implicancia concreta: desde este lunes toda persona que quiera realizar actividades turísticas en rutas de alta dificultad o en condiciones invernales dentro del parque debe contratar obligatoriamente los servicios de un guía habilitado por CONAF o por la autoridad competente. No es opcional ni recomendación: es un requisito.

Lo que no cambia este año

CONAF confirmó que durante la temporada 2026 no se implementarán medidas de regulación del acceso al sendero Base Torres, uno de los más populares del parque. El sendero se mantiene sin cambios respecto a temporadas anteriores, aunque la institución advirtió que evaluará de forma permanente las condiciones operativas para una futura regulación.

La recomendación para todos los visitantes es informarse sobre las rutas habilitadas, las condiciones climáticas actuales y los requisitos técnicos antes de planificar cualquier excursión en temporada invernal.