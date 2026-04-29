En medio de la incertidumbre por los costos de la salud privada, existe una alternativa que permite a miles de chilenos acceder a cirugías y procedimientos médicos con la certeza de cuánto pagarán de principio a fin. Se trata del Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) de Fonasa, una modalidad que muchas veces pasa desapercibida pero que resulta clave para el bolsillo de la clase media.

¿Qué es el Bono PAD y por qué es tan conveniente?

A diferencia de otras modalidades de atención donde el paciente recibe la cuenta semanas después de su alta —con cobros inesperados por insumos o medicamentos—, el Bono PAD funciona como un paquete de precio cerrado.

Al adquirirlo, el afiliado asegura que el valor total incluye:

La intervención quirúrgica o procedimiento.

Los días de cama y hospitalización.

Todos los medicamentos e insumos utilizados.

Los honorarios del equipo médico.

Exámenes realizados durante la hospitalización.

¿Quiénes pueden acceder al Bono PAD?

No todos los afiliados a Fonasa pueden solicitarlo. Para acceder a esta modalidad de “Libre Elección” en clínicas o centros privados en convenio, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Pertenecer a los tramos B, C o D: Es decir, aquellos trabajadores o pensionados que cotizan el 7% de sus ingresos para salud. Tener un diagnóstico compatible: El problema médico debe estar dentro de la lista de diagnósticos PAD (como partos, hernias, cálculos vesiculares, entre otros) y estar certificado por un médico. Contar con orden médica: El profesional de salud debe emitir la orden correspondiente para iniciar el trámite.

¿Cómo se utiliza el Bono PAD?

El proceso requiere gestión por parte del paciente. Una vez que tengas el diagnóstico y la orden médica, debes buscar un establecimiento privado que tenga convenio vigente para ese procedimiento específico y gestionar tu hora de atención directamente con ellos.

Un punto fundamental para que el beneficio sea efectivo es que el paciente no presente enfermedades preexistentes graves que puedan complicar la cirugía y aumentar los riesgos, ya que el Bono PAD está diseñado para resolver el problema de manera integral bajo condiciones estándar de seguridad.

Con este sistema, la “sorpresa” del cobro final desaparece, permitiendo que las familias urbanas de Santiago y el resto del país puedan planificar su salud sin el miedo de quedar con una deuda financiera impagable.