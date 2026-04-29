Llegó el frío y la vacuna de la influenza sigue disponible: si no te la has puesto, debes saber esto

La campaña de vacunación contra la influenza 2026 comenzó el 1 de marzo y sigue activa. No tiene fecha de cierre fija: se extiende hasta que se alcance la meta de cobertura del 85% por grupo objetivo a nivel nacional. Con las primeras heladas de la semana y el invierno instalándose, vacunarse ahora tiene más sentido que esperar.

Quiénes se vacunan gratis en Chile

La vacuna es gratuita para los grupos con mayor riesgo de complicaciones graves. Los grupos prioritarios son los siguientes: personas de 60 años o más, personal de salud de establecimientos públicos y privados, enfermos crónicos entre 11 y 59 años con condiciones como diabetes, hipertensión, asma, enfermedades renales, hepáticas, cardíacas o neurológicas, embarazadas en cualquier etapa de la gestación, niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, trabajadores de educación preescolar y escolar hasta octavo básico, cuidadores de adultos mayores y funcionarios de establecimientos de larga estadía, y familiares de lactantes prematuros o inmunosuprimidos menores de 6 meses.

Para acceder a la vacuna gratuita solo se necesita la cédula de identidad. Si es la primera vez que un paciente crónico se vacuna, se recomienda llevar también una orden médica o documento que lo identifique dentro del grupo.

Qué pasa si no estás en el grupo prioritario

Puedes vacunarte igual, pero con costo. La vacuna particular está disponible en farmacias con vacunatorio, como Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand, en clínicas privadas y en vacunatorios autorizados por el Minsal. La vacuna tetravalente que se aplica en privados protege contra las mismas cepas que la gratuita, con los mismos estándares de seguridad.

Dónde encontrar el punto de vacunación más cercano

Más de 1.200 puntos de vacunación están habilitados en todo el país, incluyendo CESFAM, consultorios, colegios y jardines infantiles. Para encontrar el más cercano puedes ingresar a mevacuno.cl, filtrar por región, comuna y tipo de vacuna, o llamar a Salud Responde al 600 360 7777, disponible las 24 horas.

Un dato que no todo el mundo sabe

La vacuna contra la influenza y la vacuna contra el COVID-19 se pueden aplicar el mismo día, pero en sitios de punción distintos, es decir, en brazos diferentes. No es necesario esperar entre una y otra.