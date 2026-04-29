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Mañana es el último día para pagar el Préstamo Solidario: lo que pasa si no lo haces DATOS ÚTILES

Mañana es el último día para pagar el Préstamo Solidario: lo que pasa si no lo haces

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El plazo para pagar la última cuota del Préstamo Solidario vence mañana 30 de abril. El monto no puede superar el 5% de tus ingresos de 2025 y el saldo restante se condona automáticamente. Revisa cuánto debes antes de que se acabe el tiempo.

Con el proceso tributario 2026 llegando a su fin, mañana jueves 30 de abril vence el plazo para el pago final del Préstamo Solidario. Este compromiso corresponde a la última cuota de la ayuda estatal otorgada durante la pandemia y deberá regularizarse antes de que termine el día.

El reintegro corresponde al 30% restante del beneficio, ajustado según la inflación.

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Cómo consultar el monto pendiente del Préstamo Solidario

Según lo indicado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), para conocer el valor exacto a pagar es necesario acceder al portal habilitado por la entidad, utilizando el RUT y la clave tributaria personal.

El organismo recuerda que el monto exigido no puede exceder el 5% de los ingresos totales obtenidos durante el año 2025. En caso de que, tras realizar este pago, quede un saldo pendiente, este será condonado automáticamente.

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Por otro lado, si las retenciones salariales del 3% aplicadas durante el año superan el monto correspondiente a esta última cuota, se generará un saldo a favor del contribuyente, el cual será depositado directamente en su cuenta bancaria.

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