Ya se sabe cuándo son las vacaciones de invierno 2026: fechas por región y el cambio que este año

El Ministerio de Educación publicó el calendario escolar 2026 con las fechas oficiales de vacaciones de invierno para todas las regiones del país. Este año se mantiene el criterio aplicado en ediciones anteriores: el receso se adelanta levemente respecto al calendario tradicional para evitar el peak de enfermedades respiratorias en los colegios.

Región Metropolitana: dos regímenes, dos fechas distintas

La mayoría de los establecimientos de la RM opera en régimen semestral. Para ellos, el último día de clases antes de las vacaciones es el jueves 18 de junio. El receso va del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio, con regreso a clases el lunes 6 de julio.

Los colegios en régimen trimestral tienen más opciones. Si eligieron el receso trimestral, sus vacaciones son del lunes 8 al viernes 12 de junio, con regreso el lunes 15. Si eligieron acogerse al receso semestral, el segundo trimestre parte el 8 de junio y las vacaciones son entre el 22 de junio y el 3 de julio, igual que los semestrales.

Para saber qué régimen aplica en el colegio específico, hay que consultar directamente al establecimiento o revisar el calendario escolar en el sitio del Mineduc.

Calendario escolar 2026 en regiones

Las fechas varían según la zona del país. Las regiones del norte, centro y sur comparten en general el mismo período de receso semestral que la RM, entre el 22 de junio y el 3 de julio. Sin embargo, las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes tienen un calendario diferenciado porque pertenecen al régimen sur, donde el invierno es más intenso y prolongado.

En las regiones del extremo sur el receso de invierno es más extenso: parte antes y dura más días, justamente para proteger la asistencia escolar durante el período de mayor frío y lluvia. El calendario específico por región está disponible en el sitio del Mineduc en mineduc.cl.

Lo que conviene revisar antes de hacer planes

Las fechas oficiales aplican a establecimientos que dependen del Mineduc. Los colegios particulares pagados pueden tener calendarios distintos, aunque en general se alinean con las fechas del ministerio. Si el colegio tiene jornadas de evaluación o actividades programadas justo antes o después del receso, eso también puede mover el último día efectivo de clases.