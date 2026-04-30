Con el proceso tributario 2026 llegando a su fin, mañana jueves 30 de abril vence el plazo para el pago final del Préstamo Solidario. Este compromiso corresponde a la última cuota de la ayuda estatal otorgada durante la pandemia y deberá regularizarse antes de que termine el día.

El reintegro corresponde al 30% restante del beneficio, ajustado según la inflación.

Cómo consultar el monto pendiente del Préstamo Solidario

Según lo indicado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), para conocer el valor exacto a pagar es necesario acceder al portal habilitado por la entidad, utilizando el RUT y la clave tributaria personal.

El organismo recuerda que el monto exigido no puede exceder el 5% de los ingresos totales obtenidos durante el año 2025. En caso de que, tras realizar este pago, quede un saldo pendiente, este será condonado automáticamente.

Por otro lado, si las retenciones salariales del 3% aplicadas durante el año superan el monto correspondiente a esta última cuota, se generará un saldo a favor del contribuyente, el cual será depositado directamente en su cuenta bancaria.