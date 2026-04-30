Prevención del suicidio y cuidados paliativos: programas de salud que podrían desaparecer en 2027

El Ministerio de Hacienda solicitó al Ministerio de Salud descontinuar al menos 24 programas de cara al presupuesto 2027. La medida forma parte de un ajuste del 3% solicitado a todas las carteras. Algunos de estos programas atienden directamente a personas en situación de vulnerabilidad. Acá está el listado y qué hace cada uno.

Programas que se busca eliminar

La mayoría corresponde a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. El listado incluye, entre otros:

Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes, que garantiza atención en la red pública a personas extranjeras independientemente de su situación migratoria. Cuidados Paliativos, destinado a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades graves o terminales y sus familias. Prevención del Suicidio, que desarrolla estrategias de salud mental a nivel comunitario para reducir las tasas de suicidio en el país. Salud Mental Comunitaria, que financia equipos y centros de salud mental en la red primaria. Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM), que son la principal puerta de entrada a atención psicológica y psiquiátrica gratuita en las comunas.

También figuran programas de atención a personas en situación de calle, residencias protegidas para personas con discapacidad mental, y programas de rehabilitación en la red pública.

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Programas que podrían tener recorte de presupuesto

Además de los programas marcados para eliminación, hay cerca de veinte que podrían ver reducido su financiamiento. Entre ellos:

El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), que financia las vacunas del calendario oficial. El Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), que entrega leche y alimentos a embarazadas, lactantes y niños menores de seis años. El Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM), que entrega alimentos a personas mayores de 70 años en control en el sistema público. El Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET). El Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI). El programa de Prevención del VIH-SIDA. El programa de Resolución de Listas de Espera y el de formación y retención de especialistas médicos.

¿Está confirmada la eliminación?

No. El oficio de Hacienda es una solicitud de revisión presupuestaria, no un decreto de cierre. Los ministerios pueden responder con propuestas alternativas y el debate se define en el proceso de elaboración de la Ley de Presupuestos 2027, que ocurre en el segundo semestre del año. Ninguno de estos programas ha sido eliminado aún.

Si experimentas una crisis de salud mental o conoces a alguien que la necesite, puedes llamar al *4141 desde un celular, disponible las 24 horas del día, o a Salud Responde al 600 360 7777.