Si tu hijo nace en hospital público te corresponde este kit gratuito: qué pasará tras el recorte
Pese al ajuste de $32 mil millones en el presupuesto de Niñez, el Gobierno confirmó el futuro de la entrega de cunas y ajuares. Revisa aquí quiénes lo reciben y el único requisito para no perderlo.
Ante la incertidumbre generada por el decreto que reduce en más de $32.700 millones los recursos del Ministerio de Desarrollo Social, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, salió a despejar dudas. Aunque el ajuste es real, la autoridad fue tajante: “Ningún niño dejará de recibir estos beneficios”.
El único requisito para acceder A diferencia de otros bonos estatales, aquí no importa tu tramo en la ficha socioeconómica ni si eres Fonasa o Isapre. El único requisito es que el parto se realice en un establecimiento de la red pública de salud.
¿Qué incluye el Ajuar Chile Crece Contigo 2026?
El beneficio no es solo una caja; se divide en ejes fundamentales para el ahorro familiar:
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Paquete Buen Dormir: Cuna tipo corral, colchón con sábanas, manta y móvil de estimulación.
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Bienestar y Apego: Un portabebé tipo mei-tai, cojín de lactancia, mudador plegable, bolso y ropa básica.
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Estimulación: Libros infantiles y material educativo para la crianza temprana.