El subsidio de agua potable es uno de los beneficios estatales con mayor impacto directo en el bolsillo, pero sigue siendo poco conocido. Cubre entre el 25% y el 85% del valor mensual de la cuenta de agua y alcantarillado, según el nivel socioeconómico del hogar, y aplica tanto en zonas urbanas como rurales. Se postula en la municipalidad y no tiene costo.

Cuánto descuenta en pesos

El subsidio cubre un consumo máximo de 15 metros cúbicos mensuales en zonas urbanas y hasta 13 metros cúbicos en zonas rurales. El porcentaje exacto varía según el tramo del Registro Social de Hogares: los hogares más vulnerables pueden acceder hasta el 85% del valor cubierto, mientras que quienes están en tramos intermedios reciben entre el 25% y el 50%.

Para un hogar en Santiago que paga alrededor de $15.000 mensuales por agua potable, el subsidio al 85% puede representar un ahorro de hasta $12.750 al mes, es decir, más de $150.000 al año. Las familias que participan en programas del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades pueden acceder a un subsidio del 100% sobre los primeros 15 metros cúbicos de su consumo mensual.

Quiénes pueden postular al Subsidio de Agua Potable

Para acceder al beneficio hay que cumplir con lo siguiente:

Ser jefe o jefa de hogar de la familia principal que postula

de la familia principal que postula Residir de forma permanente en el domicilio que corresponde a la municipalidad donde se solicita

donde se solicita Estar al día con los pagos en la empresa sanitaria o de agua potable rural correspondiente

rural correspondiente Tener Registro Social de Hogares vigente

vigente Cumplir el requisito de incapacidad de pago o de carencia, que evalúa la municipalidad

Cómo se postula y dónde

El trámite se hace en el departamento social de la municipalidad de tu comuna, durante todo el año y sin costo. Solo hay que llevar la boleta de pago del consumo de agua potable del hogar y la cédula de identidad. El municipio evalúa la postulación según los cupos disponibles en la comuna y la situación socioeconómica del hogar según el RSH.

Un dato importante: los cupos son limitados y varían por municipio. En algunas comunas hay listas de espera. Postular antes de que se agoten los cupos del año es la mejor estrategia.

Cuánto dura y cómo se renueva

El beneficio tiene una duración de tres años. Al vencer ese plazo, la persona jefa de hogar debe postular nuevamente en la municipalidad: la renovación no es automática. Si no se renueva a tiempo y los cupos se agotan, puede quedar sin el beneficio hasta el siguiente período de asignación.