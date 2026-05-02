El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) tiene un subsidio para mejorar o ampliar viviendas que puede llegar hasta las 120 UF, dependiendo del tipo de proyecto. No es un crédito ni un préstamo: es un aporte directo del Estado que no se devuelve. El detalle es que no se gestiona directamente ante el ministerio, lo que hace que mucha gente elegible no llegue a pedirlo.

¿A quiénes está dirigido?

El beneficio aplica a propietarios de viviendas sociales con avalúo fiscal de hasta 950 UF, o de casas construidas o adquiridas con subsidio del MINVU o del Serviu. Además, el postulante debe pertenecer al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares y tener más de 18 años con cédula de identidad vigente.

Si la postulación es grupal —por ejemplo, un grupo de vecinos con problemas similares— basta con que el 60% de los integrantes cumpla ese criterio de vulnerabilidad.

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¿Para qué sirve exactamente?

El subsidio cubre tres tipos de intervención. El mejoramiento, que incluye reparaciones estructurales, instalaciones eléctricas, techumbre, filtraciones y baños. La ampliación, para construir nuevos espacios como dormitorios, baño adicional o cocina. Y la adecuación para personas con discapacidad, que contempla rampas, barandas y puertas más anchas.

Los montos del subsidio varían según el proyecto: para eficiencia energética puede alcanzar hasta 50 UF, y para acondicionamiento térmico hasta 120 UF.

¿Cuánto ahorro previo se necesita?

El postulante debe tener depositado en una cuenta de ahorro para vivienda, a más tardar el último día del mes anterior a la postulación, los siguientes montos mínimos según el tipo de proyecto: 3 UF para mejoramiento, 5 UF para ampliación y 7 UF para adecuación de viviendas existentes.

¿Cómo se postula?

Aquí está el punto que más confunde: el proceso no se inicia directamente en el MINVU ni en el Serviu. Se debe contactar primero a una Entidad Patrocinante (EP), que son organismos acreditados por el ministerio que asesoran de forma gratuita. La EP hace el diagnóstico de la vivienda, diseña el proyecto, ayuda a elegir la constructora y finalmente ingresa la postulación al sistema del MINVU.

El listado de Entidades Patrocinantes disponibles por región está en el sitio web del MINVU. Una vez aprobado, el beneficiario tiene 18 meses para ejecutar las obras.