La visa Working Holiday de Nueva Zelanda permite vivir y trabajar legalmente en ese país durante un año. Para los chilenos hay 940 cupos disponibles al año y se abren el 19 de octubre de 2026. Esos cupos se agotan en cuestión de minutos, así que conocer bien los requisitos y tener todo listo antes de esa fecha marca la diferencia entre conseguirla o esperar otro año.

Cuánto se gana realmente

El sueldo mínimo en Nueva Zelanda es de NZD 23,95 por hora para cualquier trabajador mayor de 16 años. Trabajando 40 horas semanales, eso equivale a unos NZD 3.832 brutos al mes, aproximadamente $2.300.000 pesos chilenos al cambio actual.

En la práctica, la mayoría de quienes van con Working Holiday gana sobre el mínimo, alrededor de NZD 25 la hora, en trabajos de gastronomía, retail, agricultura y cuidado de personas. Con ese sueldo y descontando impuestos de entre 15% y 20%, el ingreso neto mensual ronda los NZD 3.200, con un ahorro potencial de NZD 2.000 al mes después de cubrir arriendo, transporte y comida.

Los trabajos en agricultura a destajo, que se pagan por producción y no por hora, pueden superar ese promedio con creces en temporada alta.

Requisitos para chilenos

Para postular con pasaporte chileno hay que cumplir con lo siguiente:

Tener entre 18 y 35 años al momento de aplicar

Pasaporte vigente por al menos 15 meses desde la fecha de entrada al país

Fondos mínimos de NZD 4.200 en cuenta bancaria o tarjeta de crédito

Seguro de salud con cobertura para toda la estadía

No haber obtenido esta visa anteriormente con pasaporte chileno

El costo de la visa es de NZD 770, pagable con tarjeta Visa o MasterCard habilitada para compras internacionales.

Cómo funciona la visa una vez en el país

Con la Working Holiday, un chileno puede trabajar los 12 meses completos de la visa, pero no puede quedarse más de 6 meses en el mismo empleador. Eso significa que hay flexibilidad para cambiar de trabajo, ciudad o rubro sin perder el permiso de trabajo.

Hay una extensión disponible de 3 meses adicionales para quienes trabajen al menos 3 meses en el sector agrícola o en zonas rurales. Con eso, la estadía puede llegar hasta 15 meses en total.

Cuándo y cómo postular

Las postulaciones para chilenos abren el 19 de octubre de 2026. El trámite se hace en línea en immigration.govt.nz creando una cuenta con anticipación. El día de apertura hay que tener el pasaporte a mano y la tarjeta lista para pagar porque los 940 cupos se completan muy rápido.

Una recomendación práctica: crear la cuenta en el portal de inmigración antes del 19 de octubre para no perder tiempo ese día completando datos básicos.