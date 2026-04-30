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Bono de $100 mil al mes para dueños de taxis o colectivos: así puedes solicitar el beneficio DATOS ÚTILES Cedido

Bono de $100 mil al mes para dueños de taxis o colectivos: así puedes solicitar el beneficio

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El pago del bono se realiza mediante un Bolsillo Electrónico vinculado a la CuentaRUT de BancoEstado, lo que permite utilizar los fondos directamente para la compra de combustible.

Ante el aumento sostenido en el precio de los combustibles a nivel internacional, el Gobierno implementó una serie de apoyos dirigidos al sector del transporte. Entre ellos destaca el Bono para Transportistas 2026, un beneficio económico que ya se encuentra disponible para postulación y que busca aliviar los costos operacionales de quienes dependen del uso diario de vehículos para trabajar.

Este aporte consiste en un monto mensual de $100.000 destinado a la compra de combustible, el cual se entregará por un período máximo de seis meses. La medida apunta especialmente a taxis, colectivos y transporte escolar, aunque también se enmarca dentro de un paquete más amplio de ayudas para distintos segmentos del transporte público.

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¿Cómo postular al Bono para Transportistas?

El proceso de postulación se realiza de forma completamente online a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Para iniciar el trámite, es necesario acceder con ClaveÚnica y completar una serie de pasos que permiten validar la información del solicitante y del vehículo.

Primero, se debe elegir el tipo de postulación: como propietario —incluyendo a quienes sean meros tenedores, comuneros o representantes legales de una persona jurídica— o como conductor, en cuyo caso el dueño del vehículo debe haber realizado previamente su propia postulación.

Luego, el sistema solicita seleccionar el vehículo correspondiente y definir quién será el beneficiario del bono. Una vez ingresados estos datos, la plataforma realiza automáticamente una verificación que considera aspectos como la vigencia de la inscripción del vehículo, la titularidad, el registro correspondiente y, si aplica, la licencia del conductor. El resultado de la solicitud se entrega de manera inmediata.

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¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder al Bono para Transportistas?

Para acceder al bono, el vehículo debe estar vigente en el Registro Nacional de Transporte al 24 de marzo de 2026 y mantenerse activo al momento del pago. Pueden postular personas naturales, jurídicas o comunidades que sean propietarias de:

  • Taxis y taxis colectivos inscritos en el Registro Nacional de Transporte de Servicios de Transporte de Pasajeros
  • Vehículos de transporte escolar registrados oficialmente
  • Vehículos que operan en servicios especiales del Catastro Arica-Tacna
  • Conductores declarados previamente por el propietario del vehículo

¿Cómo se paga el Bono para Transportistas?

El pago del bono se realiza mediante un Bolsillo Electrónico vinculado a la CuentaRUT de BancoEstado, lo que permite utilizar los fondos directamente para la compra de combustible.

¿Puedo postular ahora si no lo hice en abril?

Sí. El plazo para postular está abierto hasta el 30 de septiembre de 2026, pero hay un dato importante: no hay pagos retroactivos. El bono se paga desde el mes en que se realiza la postulación, lo que significa que quien postule en mayo recibirá como máximo cinco pagos, y quien lo haga en septiembre solo recibirá uno. Mientras antes se haga el trámite, más meses se cobran.
En total, el beneficio puede llegar a $600.000 distribuidos en seis pagos mensuales de $100.000, siempre que la postulación se concrete en abril.

¿Dónde se postula exactamente?

El trámite se hace en el portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes, ingresando con Clave Única. El sistema valida automáticamente y entrega el resultado de forma inmediata.

Un dato para conductores designados

Si eres conductor y el dueño del taxi o colectivo te designó como beneficiario, recibirás un correo con los pasos a seguir para completar tu parte del trámite. Sin ese paso, el pago no se procesa. Si no recibiste el correo, puedes ingresar directamente al portal con tu Clave Única para verificar tu estado.

¿Puede suspenderse el bono antes de septiembre?

Sí. La ley establece que el pago se suspende a partir del mes siguiente en que el precio promedio mensual del petróleo Brent sea inferior a US$80, según lo informe la Comisión Nacional de Energía. En ese escenario, el bono se detiene automáticamente sin necesidad de aviso previo.

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