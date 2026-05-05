Lluvia en Santiago esta semana: cuándo se espera y cómo será el tiempo del lunes al viernes

El fin de semana largo dejó una montaña rusa térmica en Santiago: 17°C el viernes 1 de mayo y 27,6°C el sábado 2. Esta semana el ambiente empieza a tomar un tono más otoñal, con temperaturas que van bajando progresivamente y una posible lluvia que los modelos ponen en el radar para el jueves 7 de mayo.

Lunes 4: tranquilo pero más fresco

Según el portal especializado, Meteored, este lunes arrancará bajo el dominio de altas presiones, con cielo mayormente despejado y máximas en torno a los 24°C en el Gran Santiago. Habrá intervalos nubosos que ayudarán a contener los termómetros. Las mañanas y noches empezarán a sentirse más frescas: conviene salir con una capa extra si sales temprano.

Martes 5: gris, con niebla en el surponiente

El martes tendremos un cielo más gris. Ingresa abundante nubosidad baja desde la costa, lo que favorecerá una mañana más húmeda y fresca en el valle central. Sectores como Melipilla y comunas del surponiente de la Región Metropolitana podrían amanecer bajo una densa capa de niebla que se disiparía lentamente durante el día. Las máximas bajarán a unos 21°C.

Miércoles 6: frío en la madrugada, nubes y sol durante el día

La madrugada del miércoles será fría pese a la nubosidad que quedará del día anterior. Durante el día habrá una mezcla de nubes y sol, con máximas cercanas a los 19°C. Es el día de menor temperatura de la semana hasta el momento.

👀🌧️ #Santiago entra en #ModoLluvia. Aumenta la probabilidad de que lleguen precipitaciones la próxima semana. Revisa el pronóstico de Javier Hernández 👇🏻.https://t.co/bA3IJZqvRW — Meteored Chile (@meteoredcl) May 2, 2026

Jueves 7: posible lluvia, pero aún en monitoreo

La atención de la semana está en el jueves 7. Los modelos europeo y norteamericano apuntan a una probabilidad de precipitaciones en Santiago durante la madrugada y la mañana, con posibilidad de extenderse hasta cerca del mediodía. La probabilidad preliminar está entre el 50% y el 70%, sujeta a cambios en los próximos días.

De concretarse, los mayores acumulados se concentrarían en sectores de precordillera, mientras que en el valle los montos podrían ser más irregulares. En la cordillera se proyectan nevadas con acumulados moderados y rachas de viento de hasta 90 km/h en altura. Si tienes planes hacia la montaña esa jornada, conviene revisar las actualizaciones antes de salir.

Viernes 8: por confirmar

El viernes aún está sujeto a cómo evolucione el sistema del jueves. Se actualizará esta nota a medida que los modelos meteorológicos entreguen más información.