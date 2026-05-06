Mayo de 2026 llega con una robusta agenda de pagos estatales destinados a diversos sectores de la población. Para muchas familias, este mes es clave debido a la activación de subsidios automáticos que no requieren postulación, pero que exigen estar atentos a las fechas de depósito para evitar que los montos queden “olvidados” en las instituciones bancarias.

A continuación, detallamos el calendario y las cifras oficiales de los beneficios que se entregan este mes:

Bono de Invierno

Es la ayuda más masiva del mes, dirigida a los pensionados para enfrentar los gastos estacionales.

Monto: $81.257 (pago único).

Quiénes lo reciben: Personas de 65 años o más con una pensión igual o inferior a $231.440. Se paga automáticamente junto a la jubilación.

Apoyos a la Vejez y Familia

Pensión Garantizada Universal (PGU): El pago de hasta $230.000 se mantiene vigente para todos sus beneficiarios, depositándose en la fecha habitual de cada pensionado.

Bono de Protección (Dueña de Casa): Dirigido a familias del programa Seguridades y Oportunidades. El monto varía según el tiempo de permanencia en el plan y se recibe de forma mensual.

Subsidios al Empleo (BTM y SEJ)

Para quienes se encuentran trabajando de forma dependiente o independiente y pertenecen al 40% del Registro Social de Hogares:

Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven: El pago mensual de estos beneficios está programado para el viernes 29 de mayo. Recuerda que el monto depende de tu renta bruta.

¿Cómo saber si tengo un bono por cobrar?

Para facilitar el acceso a la información, el Estado dispone de plataformas donde solo con el RUT puedes verificar si eres beneficiario de alguna de estas ayudas o si tienes pagos de meses anteriores que aún no han sido retirados:

Consulta Digital: Ingresa a ChileAtiende.cl o al sitio del IPS (ips.gob.cl). Verificación RUT: En estas plataformas, la sección “Consultar fecha y forma de pago” te entregará el detalle exacto de tus depósitos para mayo. Call Center: Si prefieres asistencia telefónica, puedes llamar al 600 440 0040.