La tendencia de operativos zoosanitarios gratuitos sigue creciendo en el Gran Concepción. Este jueves 7 de mayo, el sector de Lomas Coloradas en San Pedro de la Paz vivió una nueva jornada de atención masiva para perros y gatos. Sin embargo, muchos dueños de mascotas se encuentran con sorpresas al momento de solicitar los servicios por no cumplir con los requisitos técnicos de la Ley de Tenencia Responsable.

El “filtro” del microchip

Uno de los servicios más demandados es la implantación de microchip, fundamental para cumplir con la “Ley Cholito”. No obstante, el Departamento de Zoonosis es enfático: el chip solo se implanta a mascotas que ya estén esterilizadas. Si su perro o gato no ha pasado por el quirófano, no podrá acceder a este beneficio gratuito en los operativos municipales.

¿Qué servicios se ofrecen habitualmente en estos operativos?

Para quienes están atentos a las próximas fechas en la comuna, los beneficios gratuitos suelen incluir:

Vacuna Antirrábica: Obligatoria por ley para todos los perros y gatos mayores de 2 meses.

Vacuna Polivalente: Protege contra enfermedades virales comunes.

Desparasitación: Tanto interna como externa (control de pulgas y garrapatas).

Registro Nacional: Asesoría para inscribir a la mascota en el sistema oficial.

Recomendaciones para los vecinos de San Pedro de la Paz

Debido a que los cupos son limitados (generalmente 60 por jornada) y se atiende por estricto orden de llegada, se recomienda a los dueños de mascotas:

Acreditar domicilio: Se prioriza a los vecinos del sector donde se realiza el operativo (Lomas Coloradas, Ruka Colimapu, etc.). Límite por persona: Generalmente se permite un máximo de 2 mascotas por vecino. Seguridad: Los perros deben ir con correa (y bozal si son de raza potencialmente peligrosa) y los gatos en cajas de transporte seguras para evitar fugas.

¿Cómo enterarse de la próxima fecha?

La Municipalidad de San Pedro de la Paz suele anunciar estos operativos con 48 horas de antelación a través de sus canales oficiales. Mantener las vacunas al día no solo protege a los animales, sino que evita multas que pueden superar las 3 UTM en caso de fiscalizaciones sanitarias.