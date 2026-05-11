¿Te corresponde alguno? Estos son los bonos que el Estado paga en mayo y la fecha límite para cobrar
Desde el esperado pago para adultos mayores hasta subsidios para trabajadores jóvenes y mujeres: revisa aquí si tienes depósitos pendientes y cuándo se liberan los fondos.
Mayo de 2026 llega con una robusta agenda de pagos estatales destinados a diversos sectores de la población. Para muchas familias, este mes es clave debido a la activación de subsidios automáticos que no requieren postulación, pero que exigen estar atentos a las fechas de depósito para evitar que los montos queden “olvidados” en las instituciones bancarias.
A continuación, detallamos el calendario y las cifras oficiales de los beneficios que se entregan este mes:
Bono de Invierno
Es la ayuda más masiva del mes, dirigida a los pensionados para enfrentar los gastos estacionales.
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Monto: $81.257 (pago único).
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Quiénes lo reciben: Personas de 65 años o más con una pensión igual o inferior a $231.440. Se paga automáticamente junto a la jubilación.
Apoyos a la Vejez y Familia
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Pensión Garantizada Universal (PGU): El pago de hasta $230.000 se mantiene vigente para todos sus beneficiarios, depositándose en la fecha habitual de cada pensionado.
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Bono de Protección (Dueña de Casa): Dirigido a familias del programa Seguridades y Oportunidades. El monto varía según el tiempo de permanencia en el plan y se recibe de forma mensual.
Subsidios al Empleo (BTM y SEJ)
Para quienes se encuentran trabajando de forma dependiente o independiente y pertenecen al 40% del Registro Social de Hogares:
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Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven: El pago mensual de estos beneficios está programado para el viernes 29 de mayo. Recuerda que el monto depende de tu renta bruta.
¿Cómo saber si tengo un bono por cobrar?
Para facilitar el acceso a la información, el Estado dispone de plataformas donde solo con el RUT puedes verificar si eres beneficiario de alguna de estas ayudas o si tienes pagos de meses anteriores que aún no han sido retirados:
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Consulta Digital: Ingresa a ChileAtiende.cl o al sitio del IPS (ips.gob.cl).
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Verificación RUT: En estas plataformas, la sección “Consultar fecha y forma de pago” te entregará el detalle exacto de tus depósitos para mayo.
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Call Center: Si prefieres asistencia telefónica, puedes llamar al 600 440 0040.
Importante: La mayoría de estos beneficios se depositan directamente en la CuentaRUT. Si no tienes esta cuenta activa, el pago suele realizarse de forma presencial en sucursales de BancoEstado o Caja Los Héroes.