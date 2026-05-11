La divulgación científica en Chile ya no es solo cosa de laboratorios. Tras un exitoso paso por Puerto Montt, donde convocó a 5.000 personas, el Festival Ciencia sin Ficción confirmó su regreso triunfal a la Región del Biobío para este mes de mayo de 2026.

¿Cuándo y dónde se realizará el Festival Ciencia sin Ficción?

El hito de lanzamiento, realizado este miércoles en las dependencias de IRADE, selló el compromiso para que el festival se tome el Teatro Biobío los días 27 y 28 de mayo. La iniciativa, que ya ha impactado a más de 25 mil estudiantes en todo el país, busca transformar la manera en que los jóvenes se acercan al conocimiento tecnológico y astronómico.

¿Por qué es relevante para la región?

Concepción se consolida como un polo científico nacional, y este festival es la plataforma donde el mundo público y privado se articulan. Según los organizadores, la séptima versión no solo contará con paneles de expertos, sino también con presentaciones interactivas diseñadas especialmente para delegaciones escolares.

¿Cómo asegurar un cupo en el Festival Ciencia sin Ficción?

Aunque el evento es gratuito, el éxito de las versiones anteriores en el sur de Chile ha demostrado que los cupos son limitados.

Delegaciones escolares: Los directores y profesores deben inscribir a sus cursos a través de la plataforma oficial del festival (se recomienda hacerlo durante esta semana de mayo). Público general: Habrá bloques específicos para ciudadanos interesados en las charlas magistrales.

El fenómeno de la “Ciencia sin Ficción” Lo que comenzó como una pequeña feria escolar se ha convertido en una gira nacional que llena teatros. La mezcla de expertos con vocerías cercanas y un lenguaje sencillo ha permitido que temas como la inteligencia artificial, el cambio climático y la exploración espacial dejen de ser “ficción” para los estudiantes del Biobío.