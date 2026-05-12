Las peores contraseñas de 2026: revisa si la tuya está en la “lista negra”
El ranking de 2026 confirma que seguimos usando claves obvias. Revisa los errores más comunes y el truco de los “tres segundos” para crear una clave indescifrable.
A pesar de las constantes advertencias de seguridad, los chilenos seguimos cayendo en los mismos errores. Este miércoles 6 de mayo se conoció el nuevo ranking de las contraseñas más utilizadas en el mundo y en Chile durante 2026, y los resultados son alarmantes: “123456”, “password” y “qwerty” siguen liderando una lista que es música para los oídos de los hackers.
La “Lista Negra” de 2026
Si alguna de tus claves para el banco, el correo o tus redes sociales es una de las siguientes, estás en riesgo inminente:
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Secuencias numéricas: 123456, 123456789, 0000.
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Palabras obvias: “contraseña”, “admin”, “bienvenido”.
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Datos personales: Tu RUT (sin puntos ni guion), tu fecha de nacimiento o el nombre de tu mascota.
- Teclado físico: “qwerty”, “asdfgh”.
¿Por qué es peligroso hoy?
En mayo de 2026, los ataques de brute force (fuerza bruta) se realizan mediante Inteligencia Artificial. Una contraseña de 8 letras minúsculas es descifrada de forma instantánea. Si a eso le sumas que muchos usuarios repiten la misma clave en su CuentaRUT y en su correo personal, el hackeo de una cuenta significa el acceso total a su patrimonio.
El truco de los “tres segundos” para una clave segura
Los expertos en ciberseguridad recomiendan abandonar las palabras simples y adoptar frases de paso.
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Error: “Santiago2026” (Predecible).
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Acierto: “MeGustaElPanConPalta22#” (Larga, fácil de recordar para ti, imposible para una máquina).
Pasos obligatorios para este jueves:
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Activa la Verificación en Dos Pasos (2FA): Es la medida más efectiva en 2026. Aunque te roben la clave, necesitarán el código de tu celular para entrar.
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Usa un gestor de contraseñas: Deja que tu teléfono (iOS o Android) genere y guarde claves aleatorias. No necesitas recordarlas todas.
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Ojo con el SII: Si tu clave de la Operación Renta es débil, podrías sufrir el desvío de tu devolución de impuestos a una cuenta ajena. Cámbiala ahora en el portal oficial del SII.