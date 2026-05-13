Este martes 5 de mayo comenzó oficialmente el despliegue de los beneficios estatales más importantes para la tercera edad en Chile. El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que ya se están liberando los fondos del Bono de Invierno 2026, un aporte que este año alcanza los $81.257 por pensionado.

Bono de Invierno: ¿Quiénes lo reciben?

El pago es automático y se deposita junto a la pensión de mayo. Los requisitos clave para este 2026 son:

Tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

Recibir una pensión inferior o igual a $231.440 (sin contar el monto de la PGU).

Ser pensionado del IPS, AFP con garantía estatal, o beneficiario de la PGU.

Actualización de la PGU en mayo

Es vital que los adultos mayores revisen sus depósitos, ya que la Pensión Garantizada Universal (PGU) también presenta sus montos actualizados de 2026:

$231.732 para quienes tienen entre 65 y 81 años.

$250.275 para personas de 82 años o más.

Otros beneficios vigentes este mes

Bono Bodas de Oro: Si cumples 50 años de matrimonio, el monto actual es de $321.474 (se divide en $160.737 para cada cónyuge). Tienes un año de plazo desde el aniversario para solicitarlo. Bono por Hijo: El monto se fija según el salario mínimo vigente al nacer el hijo y genera rentabilidad hasta que la mujer cumple 65 años. Rebaja de Pasaje: Recuerda que con tu cédula de identidad o la tarjeta Bip! Adulto Mayor, tienes derecho a la tarifa rebajada en el transporte público de Santiago ($350 en Metro y micros).

¿Cómo saber si tengo pagos pendientes?

Para consultar con tu RUT si tienes algún beneficio por cobrar, el canal oficial es la plataforma ChileAtiende. No es necesario ir a una oficina física; puedes verificarlo directamente con tu RUT en el sitio web institucional.