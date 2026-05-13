El Capital Semilla Emprende 2026 representa una oportunidad para proyectos que aún no se formalizan ante el SII. Sercotec ha incrementado el rigor en los filtros de selección y los plazos de postulación están próximos a vencer.

Convocatorias con cierre el 13 de mayo de 2026

Las siguientes regiones finalizan su proceso de recepción de proyectos en la fecha indicada:

• Tarapacá

• Antofagasta

• Atacama

• Coquimbo

• Valparaíso

• O’Higgins

• Maule (Talca, Curicó, Linares y Maule)

• Maule (26 Comunas)

Detalles del beneficio

El fondo entrega un subsidio de $3.500.000 para inversiones, asistencia técnica y marketing. La distribución obligatoria es la siguiente:

• Gestión empresarial: Entre $200.000 y $500.000 (capacitación o asesorías).

• Inversiones: Activos, mobiliario o capital de trabajo.

Consideraciones financieras

El subsidio no cubre impuestos. El emprendedor debe costear el IVA de todas las compras (19% sobre el valor neto). Además, se exige un aporte en efectivo del emprendedor, generalmente correspondiente al 3% del subsidio, que debe estar disponible al momento de la firma del contrato.

Requisitos para postular

• Ser persona natural, mayor de 18 años, sin inicio de actividades en primera categoría ante el SII.

• No presentar deudas laborales ni multas impagas.

• Completar el Test de Caracterización Emprendedora en el sitio de Sercotec.

• Realizar el curso online gratuito sobre el Modelo de Negocio Canvas en el portal de Sercotec para obtener el certificado digital requerido.

Capital Abeja

Para las mujeres emprendedoras, durante este mes también se encuentran activos los fondos del Capital Abeja, con montos idénticos pero con un fondo exclusivo que puede aumentar las probabilidades de adjudicación.