Tras el descanso del 1 de mayo, los chilenos ya miran el calendario buscando la próxima pausa. Este lunes 11 de mayo, la duda se instala en oficinas y centros de estudio: ¿Qué pasará con el feriado de las Glorias Navales?

El dilema del jueves 21 de mayo

El próximo festivo corresponde al jueves 21 de mayo. Al caer a mitad de semana, surge la clásica duda sobre el “sándwich”. Es importante aclarar que el viernes 22 de mayo es un día laboral normal ante la ley. Sin embargo, muchos colegios y algunas empresas suelen otorgar ese día como interferiado, transformándolo en un fin de semana de cuatro días para algunos afortunados.

¿Es irrenunciable el feriado del 21 de mayo?

A diferencia del Día del Trabajador, el 21 de mayo no es un feriado irrenunciable. Esto significa que el comercio, los centros comerciales y los supermercados pueden operar en sus horarios habituales.

Calendario de feriados restantes en 2026

Para quienes ya están planificando el resto del año, aquí te detallamos los 12 festivos que quedan, destacando los pocos fines de semana largos que ofrece el calendario este año:

Mayo: Jueves 21 (Glorias Navales).

Junio: Domingo 21 (Pueblos Indígenas) y Lunes 29 (San Pedro y San Pablo – ¡Fin de semana largo!) .

Julio: Jueves 16 (Virgen del Carmen).

Agosto: Sábado 15 (Asunción de la Virgen).

Septiembre: Viernes 18 y Sábado 19 (Fiestas Patrias – Irrenunciables) .

Octubre: Lunes 12 (Encuentro de Dos Mundos – Fin de semana largo) y Sábado 31 (Iglesias Evangélicas).

Noviembre: Domingo 1 (Todos los Santos).

Diciembre: Martes 8 (Inmaculada Concepción) y Viernes 25 (Navidad – Irrenunciable).

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo “real”?

Si tu empleador no te da el viernes “sándwich” en mayo, tendrás que esperar hasta el lunes 29 de junio para disfrutar de tres días de descanso seguidos de manera oficial por calendario.