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No todos lo reciben: Las 3 razones por las que podrías quedar fuera del Bono de Invierno este mes DATOS ÚTILES Cedido

No todos lo reciben: Las 3 razones por las que podrías quedar fuera del Bono de Invierno este mes

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Aunque el proceso de pago ya comenzó, superar el tope de ingresos o recibir ciertos subsidios inhabilita el beneficio. Revisa el monto exacto, quiénes tienen derecho y cómo reclamar si no te llegó junto a tu pensión de mayo.

Bono de Invierno 2026, un aporte de $81.257 diseñado para ayudar a los adultos mayores con los gastos extra de la temporada fría. Sin embargo, no es un beneficio universal: miles de pensionados quedarán excluidos este año debido a las estrictas reglas de ingresos y compatibilidad.

¿Por qué algunos pensionados no reciben el bono?

Según detalla ChileAtiende, existen tres filtros principales que actúan como barrera para este pago único:

  1. El tope de la pensión: Para ser beneficiario, la pensión debe ser igual o inferior a $231.440. Si una persona recibe una pensión contributiva por sobre este monto, queda automáticamente fuera.

  2. La suma de beneficios: Muchos jubilados reciben más de una pensión (por ejemplo, una de vejez y una de gracia). Si al sumar ambos montos el total supera los $231.440, el bono no se entrega.

  3. Subsidios incompatibles: Titulares del Subsidio de Discapacidad (enfocado en menores de 18 años) y personas que reciben la indemnización del carbón no están contemplados en la ley de este beneficio.

La excepción que salva a muchos: La PGU

Un punto clave que genera confusión es la Pensión Garantizada Universal (PGU). La normativa actual protege a estos beneficiarios: quienes reciben la PGU y no tienen otra pensión, sí recibirán los $81.257, incluso si el monto de su PGU supera el umbral de los $231.440. Lo mismo aplica para las pensiones especiales de reparación (Valech o Rettig).

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¿A quiénes les corresponde el beneficio?

El bono se paga por una sola vez a quienes tengan 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y pertenezcan a:

  • Instituto de Previsión Social (IPS).

  • Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

  • Cajas de Previsión (Dipreca y Capredena).

  • Mutualidades de empleadores.

  • AFP y compañías de seguro que reciban pensión mínima con garantía estatal o PGU.

¿Cómo revisar si me pagaron?

El beneficio se incluye automáticamente en la liquidación de mayo, por lo que no requiere postulación. Si usted cumple los requisitos y el monto no aparece, puede realizar la consulta oficial:

  • Online: En el portal de ChileAtiende con su ClaveÚnica.

  • Telefónica: Llamando al 101.

  • Presencial: En cualquier sucursal del IPS con su cédula de identidad.

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