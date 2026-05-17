Si eres madre en Chile y estás cerca de pensionarte o ya lo hiciste, es probable que cuentes con el Bono por Hijo para mejorar tu mensualidad. Sin embargo, existe una confusión frecuente sobre el momento exacto en que el dinero llega al bolsillo. Aunque la edad legal para jubilarse en mujeres es a los 60 años, este beneficio estatal tiene una regla distinta que debes conocer para no ver frustradas tus expectativas.

La barrera de los 65 años

A diferencia de la jubilación ordinaria, el Bono por Hijo solo se comienza a pagar cuando la mujer cumple 65 años, sin excepciones. Si te pensionaste a los 60, el beneficio no se pierde, sino que queda “en espera”.

Lo que casi nadie sabe es que durante esos cinco años de espera (entre los 60 y los 65), el monto asignado por cada hijo no queda congelado: sigue generando rentabilidad al interior del fondo de pensiones, actuando como un ahorro extra que crece con el tiempo.

¿De cuánto es el pago en mayo de 2026?

El monto no es fijo para todas las madres, ya que depende del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) vigente al momento del nacimiento del hijo:

Hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009: El monto base es de $165.000 (correspondiente al 10% de 18 ingresos mínimos de esa época).

Hijos nacidos después del 1 de julio de 2009: El cálculo se hace con el sueldo mínimo vigente en el mes de nacimiento.

Requisitos críticos para postular

Para recibir este aporte del Instituto de Previsión Social (IPS), debes cumplir con:

Edad: Tener 65 años o más. Residencia: Haber vivido en Chile por 20 años (contados desde los 20 años de edad) y al menos 4 de los últimos 5 años antes de la solicitud. Tipo de pensión: Estar afiliada a una AFP (desde julio 2009) o ser beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Cómo saber si lo tienes asignado

No esperes a que te avisen. Puedes verificar tu situación ingresando tu RUT en el portal oficial de ChileAtiende. Si ya tienes los 65 años y el beneficio no aparece en tu liquidación, podrías estar perdiendo un dinero que te corresponde por ley.