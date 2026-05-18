Perder el empleo es un golpe duro para el bolsillo inmediato, pero históricamente también significaba un daño silencioso a largo plazo: congelar los ahorros para la jubilación. Sin embargo, bajo el alero de la Reforma de Pensiones, el Seguro de Lagunas Previsionales opera de forma 100% automática en el país para evitar este perjuicio, protegiendo a quienes se encuentran desempleados.

A diferencia de las antiguas reglas, este beneficio no discrimina el origen de los fondos. Si estás cobrando el Seguro de Cesantía —ya sea utilizando tus ahorros acumulados en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) o mediante el Fondo de Cesantía Solidario (FCS)— tienes derecho a que tus cotizaciones previsionales se sigan pagando mes a mes.

¿Cómo funciona el Seguro de Lagunas Previsionales?

El mecanismo está diseñado para que el trabajador no deba realizar ningún trámite ni postulación adicional en su AFP. En la práctica, el proceso se ejecuta de la siguiente manera:

Al aprobarse tu solicitud de Seguro de Cesantía, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) calcula el beneficio. Actualmente, la AFC inyecta un 10,10% extra calculado sobre el monto de tu prestación por desempleo mensual. Ese dinero se transfiere directamente a tu cuenta de capitalización obligatoria en la AFP.

Un punto clave para la tranquilidad del bolsillo: este monto no se resta del pago que recibes por tu cesantía ni se descuenta de tus ahorros acumulados. Los recursos provienen íntegramente del Fondo de Cesantía Solidario y, por ley, las AFP tienen prohibido cobrar cualquier tipo de comisión adicional por procesar este depósito.

Ejemplo práctico: ¿Cuánto dinero ingresa a tu AFP?

Si una persona queda desempleada y su pago mensual del Seguro de Cesantía quedó fijado en $500.000, la AFC transferirá de forma externa un 10,10% a su AFP. Esto equivale a $50.500 mensuales que se suman a su ahorro previsional, evitando que ese mes quede en blanco (“laguna”).

Según el cronograma establecido en la ley, este porcentaje continuará subiendo de manera gradual para robustecer las futuras pensiones de los chilenos:

Agosto de 2027: subirá a 10,25%.

Año 2033: llegará a 14,5%.

Año 2054: alcanzará el tope del 16%.

Guía paso a paso: Cómo verificar que te están pagando el beneficio

Aunque el sistema es automático, los expertos recomiendan fiscalizar que los dineros estén ingresando de manera correcta a tus cuentas. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Paso 1: Ingresa a la Sucursal Virtual de la AFC (afc.cl) con tu ClaveÚnica o clave de acceso. Ahí podrás revisar el detalle de tu cartola de pagos vigentes y constatar que figure la retención previsional.

Paso 2: Transcurridos unos días del pago de tu cesantía, ingresa a la aplicación o sitio web de tu AFP actual y descarga el “Certificado de Cotizaciones Obligatorias” .

Paso 3: Verifica que en el mes correspondiente aparezca un depósito de la AFC por el monto equivalente al porcentaje de tu beneficio.

Si detectas cualquier anomalía o desfase en los pagos, puedes ingresar un reclamo formal directamente en los canales de atención al cliente de la AFC o presentar una solicitud de aclaración ante la Superintendencia de Pensiones.