La delincuencia digital se trasladó masivamente al teléfono celular. Los bancos en Chile han levantado una alerta urgente frente al aumento del vishing (o voice phishing), una modalidad de estafa en la cual los ciberdelincuentes llaman directamente a los usuarios simulando ser ejecutivos de cuentas, personal de soporte técnico o incluso funcionarios policiales para robar contraseñas y claves de transferencias.

A diferencia de los correos electrónicos falsos, el vishing es altamente efectivo porque apela a la presión psicológica, la rapidez y el uso de datos personales filtrados previamente en internet para ganarse la confianza de la víctima. Incluso, reportes de ciberseguridad de este año advierten sobre el uso incipiente de Inteligencia Artificial para imitar tonos de voz institucionales y automatizar llamados masivos.

Las tres llamadas falsas más comunes en Chile

Para evitar caer en la trampa, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y el SERNAC llaman a reconocer los tres libretos más repetidos por los estafadores:

El área de “fraudes” del banco: Te llaman alertando sobre una supuesta compra de alto monto o un inicio de sesión sospechoso. Te dicen que, para “cancelar” el cobro, debes dictarles el código verificador que te llegará por SMS o autorizar una notificación en tu aplicación (como Santander Pass o la App Mi Banco). La llamada de Carabineros por accidente: Marcan a personas mayores afirmando que un hijo o nieto tuvo un accidente grave o está detenido. Solicitan transferencias inmediatas de dinero para “evitar el calabozo” o pagar la grúa. El falso ejecutivo de portabilidad: Prometen rebajas masivas en tu plan de telefonía o un beneficio de tu banco, pidiéndote confirmar datos bancarios confidenciales como gancho.

La regla de oro: Lo que un banco JAMÁS te pedirá

Por normativa de seguridad, ningún banco en Chile te llamará jamás para pedirte claves secretas, contraseñas de transferencias, códigos de tarjetas de coordenadas ni para solicitar que valides una operación en tu aplicación móvil mientras hablas con ellos. Si un interlocutor insiste en que tu cuenta será bloqueada si no entregas un dato en ese instante, se trata de un fraude. La recomendación oficial es cortar de inmediato y llamar tú mismo a los números oficiales de emergencia de tu entidad financiera.

¿Qué hacer si fuiste víctima de vishing? El rol de la Ley de Fraudes

Si caíste en el engaño y se realizaron giros o transferencias no autorizadas, debes actuar de inmediato. Cada segundo cuenta para el resguardo de tu dinero: