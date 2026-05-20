Cortes de transito en Valparaiso este 21 de mayo: desvios por desfile de Glorias Navales

Con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario del Combate Naval de Iquique, este jueves 21 de mayo se llevará a cabo el tradicional desfile en homenaje a las Glorias Navales 2026 en Valparaíso. La instancia congregará a las máximas autoridades del país en la Plaza Sotomayor, lo que provocará importantes modificaciones viales en el plan de la ciudad puerto.

Las autoridades de Transporteinforma de la Región de Valparaíso confirmaron que el cierre perimetral de calles comenzará de forma anticipada a partir de las 07:30 horas y se mantendrá activo hasta cerca de las 15:00 horas. Si tienes pensado viajar desde Santiago o moverte dentro de la región, planifica tu ruta para evitar colapsos.

Calles cortadas en Valparaíso este 21 de mayo

El tránsito estará completamente suspendido para vehículos particulares en las siguientes intersecciones céntricas:

Calle Serrano/Prat: entre San Martín y Urriola.

Calles Sotomayor Oriente y Poniente: entre Prat y Errázuriz.

Calle Cochrane: entre San Martín y Urriola.

Calle Blanco: entre San Martín y Urriola.

Calle Urriola: entre Prat y Blanco.

Calle San Martín: entre Serrano y Blanco.

Desvíos habilita dos para todo tipo de vehículos

Para garantizar la conectividad de la comuna, Carabineros detalló que el flujo vehicular será redirigido principalmente por la Avenida Errázuriz a través de los siguientes recorridos alternativos:

En dirección a Viña del Mar: Plaza Wheelwright – Av. Errázuriz – Calle Gómez Carreño – Calle Esmeralda.

En dirección al Puerto: Av. Brasil – Blanco – Urriola – Errázuriz – Plaza Wheelwright.

Nota importante: Los vehículos de emergencia mantendrán accesos resguardados por los perímetros cortados. Asimismo, los residentes del sector que requieran asistir a centros de salud de la zona serán guiados y coordinados por el personal de la organización.

¿El comercio estará abierto? ¿Dónde ver el desfile por TV?

A diferencia de las Fiestas Patrias o Año Nuevo, el feriado del 21 de mayo no es irrenunciable. Esto significa que los centros comerciales, supermercados y el comercio minorista en Valparaíso y el resto del país podrán funcionar en sus horarios habituales.

Por otro lado, si prefieres evitar las aglomeraciones y los tacos en la ruta, Televisión Nacional de Chile (TVN) realizará la transmisión oficial en vivo del desfile de las Glorias Navales 2026 directo desde el Puerto, comenzando su emisión a las 10:45 horas de este jueves.

Finalmente, desde la Prefectura de Valparaíso hicieron un llamado al autocuidado de los asistentes, recomendando no dejar objetos de valor a la vista dentro de los automóviles estacionados en las inmediaciones y mantener máxima atención con niños y adolescentes debido a la alta densidad de público que se espera en las calles.