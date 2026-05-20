Se acerca uno de los hitos gastronómicos urbanos preferidos por los chilenos. El próximo domingo 24 de mayo se celebrará oficialmente el Día del Completo 2026. Sin embargo, la buena noticia para tu bolsillo es que no tendrás que esperar hasta el fin de semana para disfrutar de las mejores preparaciones, ya que varias cadenas líderes y aplicaciones de delivery comenzaron a liberar sus descuentos y promociones especiales.

Dominó: El clásico 2×1 en locales

La tradicional fuente de soda presentará su clásico beneficio de dobles distribuidos en dos días clave:

Jueves 21 de mayo: 2×1 en Completo DomiNOT (versión vegetariana/vegana) en sus recetas Italiana o Alemana.

Viernes 22 de mayo: 2×1 en sus completadas más tradicionales, incluyendo el Original Italiano, el Dominó y el Nacional.

Doggis y Juan Maestro

Doggis: Durante todo el mes de mayo, la cadena habilitó la opción de agrandar tu hot dog favorito a 30 centímetros pagando solo $1.000 adicionales. Además, mantiene promociones especiales de combos mediante la aplicación PedidosYa.

Juan Maestro: Cuenta con cupones de descuentos exclusivos en combos de completos a través de su aplicación oficial durante todo mayo.

Pronto Copec y la “Completón” Nacional

Ideal para quienes viajan o se trasladan por autopistas urbanas y carreteras. Esta cadena habilitó un calendario escalonado que culmina el día oficial:

Del 15 al 23 de mayo: Tendrán un 60% de descuento en la compra de tu segundo completo en tiendas Pronto.

Domingo 24 de mayo (Día Oficial): Se activará el masivo 2×1 en completos durante todo el día en sus más de 500 puntos de venta desde Arica a Punta Arenas.

El torneo: Paralelamente, se desarrolla la “Completón”, competencia donde las tres ciudades de Chile que registren más consumo ganarán una completada masiva con cientos de completos gratis el mismo domingo 24 de mayo.

Promociones en Delivery (Uber Eats y PedidosYa)

Si prefieres no salir de casa o pedir directamente a la oficina, las aplicaciones móviles también se sumaron al evento:

Del 15 al 23 de mayo: Ambas aplicaciones ofrecen un 30% de descuento en la compra de dos completos en marcas asociadas.

Domingo 24 de mayo: El descuento en el formato de dos completos aumentará automáticamente a un 50% de descuento.

Las autoridades y los locales recomiendan anticipar las compras o revisar de forma atenta las redes sociales de tus carritos favoritos, dado que muchos comercios de barrio e independientes liberarán “ofertas flash” a contar del mediodía del domingo.