Si eres de los que solo paga el “mínimo” de la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes, tu presupuesto está a punto de cambiar. A partir de junio de 2026, entra en vigencia la nueva normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que modifica radicalmente cómo se calcula ese monto.

¿Por qué cambia?

Hasta hoy, cada banco o casa comercial decidía cuánto era su pago mínimo, que muchas veces apenas cubría intereses. Esto generaba el efecto “nieve”: pagabas, pero la deuda no bajaba. Con la nueva Ley N° 21.673, el objetivo es que el cliente realmente amortice su deuda.

Los tres cambios que sentirás en tu bolsillo:

Adiós al pago mínimo “de hambre”: Ahora el pago mínimo deberá incluir obligatoriamente el 5% del capital que debes (monto financiable), más todos los intereses y comisiones. Las cuotas “sin interés” ya no se patean: Antes, las instituciones permitían pagar solo una fracción de la cuota del mes. Ahora, de forma gradual, el 100% de la cuota “sin interés” deberá estar dentro del pago mínimo. Implementación gradual: No te asustes, el cambio no será de golpe. En junio de 2026 parte la fórmula y cada 6 meses el monto subirá un 25% hasta completar el total en dos años.

El ejemplo que asusta: 180 meses vs. 60 meses

Según datos de la CMF, si una persona solo paga el 1% de su saldo (como ocurre en muchos casos hoy), podría tardar 15 años (180 meses) en saldar su deuda. Con el nuevo mínimo del 5%, ese plazo baja a 5 años (60 meses) y terminas pagando mucho menos en intereses totales.

¿Qué pasa si no puedo pagar el nuevo mínimo?

La norma incluye un “respiro”: los bancos podrán ofrecer eximirte del pago mínimo hasta por dos meses consecutivos si tienes dificultades, siempre que la deuda se restructure para pagarse en máximo 24 meses.