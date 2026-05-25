El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), en alianza estratégica con Microsoft, habilitó una nueva oferta de cursos gratuitos y 100% en línea enfocados en Inteligencia Artificial (IA) para este año 2026.

La iniciativa, orientada a mejorar la empleabilidad de trabajadores, profesionales y emprendedores, destaca por ofrecer cupos ilimitados en todo el país. Sin embargo, los usuarios deben prestar atención a los calendarios de postulación, ya que la mayor parte de las materias expiran prontamente.

¿Cuáles son los cursos de IA disponibles y cuánto duran?

A diferencia de otros programas extensos, esta capacitación pública-privada destaca por su formato corto y directo. Cada una de las 6 nuevas rutas formativas toma un promedio de solo 2 horas de estudio y otorga un diploma oficial al finalizar.

Los programas se dividen según áreas específicas del mercado laboral:

IA para la vida y el trabajo: Conceptos esenciales para el día a día.

IA para marketing y ventas: Optimización de estrategias comerciales y digitales.

IA para Recursos Humanos: Automatización y gestión de capital humano.

IA para líderes de proyecto: Aplicación de eficiencia organizacional responsable.

IA para ejecutivos de TI: Herramientas técnicas avanzadas de informática.

ExperiencIA: Orientado a la práctica directa (este curso cuenta con un proceso de selección cuyo acceso se confirma en un plazo de tres días hábiles).

Una de las grandes facilidades del sistema es que puedes inscribirte en múltiples capacitaciones de forma simultánea, permitiendo enriquecer tu currículum rápidamente si completas los módulos con éxito.

Requisitos y fecha límite para postular

Para acceder a estos cursos gratuitos no necesitas contar con estudios técnicos previos. Los únicos tres requisitos obligatorios son:

Ser mayor de 18 años. Tener RUN chileno vigente. Contar con ClaveÚnica.

¡Atención con el calendario! Los primeros cinco cursos de la lista recibirán postulaciones únicamente hasta el 30 de junio de 2026. Por su parte, la opción “ExperiencIA” mantendrá sus inscripciones abiertas de forma extendida hasta el 31 de diciembre de este año.

Para inscribirte, debes ingresar al portal oficial de Sence, dirigirte a la sección de “Cursos en Línea”, buscar la alianza Microsoft e iniciar sesión con tu ClaveÚnica para activar las clases de inmediato.