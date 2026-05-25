Festival Fauna Primavera 2026: precios de entradas y primer artista confirmado

El Festival Fauna Primavera 2026 ya es una realidad. La organización no solo confirmó a The Strokes como su primer gran cabeza de cartel, sino que sorprendió con un cambio de formato: este año el evento se extenderá por tres jornadas (26, 27 y 28 de noviembre) en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Si quieres asistir sin pagar de más, debes estar atento a la fase Early Bird, que ofrece los precios más bajos antes de que se agoten los cupos limitados.

¿Cuándo empieza la venta de entradas?

La preventa exclusiva arrancará el próximo martes 19 de mayo a las 10:00 horas a través de PuntoTicket.

Precios confirmados (Pase 3 días):

Early Bird General: $155.250 (incluye cargo por servicio).

Early Bird VIP: $316.250 (incluye cargo por servicio).

El requisito que no puedes olvidar

Para acceder a estos valores preferenciales existen dos vías:

Ser cliente de Tarjeta de Crédito Bci. Inscripción previa: Si no tienes la tarjeta, debes registrarte obligatoriamente en el sitio oficial de PuntoTicket para recibir el acceso a la compra. Hazlo ahora para evitar filas virtuales fallidas el martes.

El pase general garantiza el acceso a los dos escenarios principales, puntos de hidratación gratuita y las zonas de comida, mientras que el VIP suma zonas de sombra, baños exclusivos y vista lateral al escenario principal.