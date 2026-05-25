Planificar el viaje de fin de año suele ser un dolor de cabeza financiero para las familias de Santiago y todo Chile. Por eso, el programa Gira de Estudio de Sernatur es uno de los beneficios estatales más esperados por las comunidades escolares, ya que subsidia una parte importante del traslado, alojamiento y actividades de los estudiantes.

Para la temporada 2026-2027, el Servicio Nacional de Turismo abrió una nueva convocatoria que cuenta con 340 cupos disponibles a nivel nacional. No obstante, el tiempo corre en contra: el plazo fatal para que los recintos educativos registren su postulación vence este viernes 29 de mayo.

El cambio histórico en los requisitos

La gran novedad de este año, y que ha sorprendido a los consejos de profesores, es la implementación de un plan piloto inédito. Por primera vez en la historia del programa, las postulaciones no estarán reservadas exclusivamente para la enseñanza media, sino que se incorporará a alumnos de séptimo y octavo básico de determinadas regiones.

¿Qué incluye el viaje subsidiado por Sernatur?

El programa busca entregar una experiencia completa y segura, garantizando los siguientes servicios para la delegación escolar:

Traslados: Bus exclusivo para el grupo o transporte aéreo (dependiendo del destino asignado).

Alojamiento: Estadía en cabañas u hostales en modalidad de habitación compartida.

Alimentación: Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena).

Entretención y cultura: Excursiones guiadas, city tours, visitas a museos y actividades recreativas locales.

Seguridad: Acompañamiento permanente de un guía de turismo y un seguro complementario de asistencia en viaje.

¿Cómo postular al colegio antes del 29 de mayo?

Es importante aclarar que los apoderados o alumnos no pueden postular de forma individual. El trámite debe ser realizado directamente por el establecimiento a través de su director o un docente autorizado.

Los pasos clave para no quedar fuera son:

Acceso: El representante del colegio debe ingresar al sitio oficial del programa con su clave de acceso. Documentación: Presentar una declaración jurada simple, que debe estar debidamente firmada por el director del establecimiento y los profesores que irán a cargo (se exige incluir además a un cuarto docente en calidad de sustituto). Nómina: Ingresar de forma digital los datos completos de todos los pasajeros (alumnos y acompañantes) en el sistema informático de Sernatur.

Un dato clave: La asignación final de los cupos y destinos turísticos dependerá directamente de la disponibilidad regional y del índice de vulnerabilidad del recinto educativo, priorizando a los colegios municipales y particulares subvencionados que más lo necesitan.