El primer semestre avanza rápido y, tras el descanso de mayo, muchos trabajadores y estudiantes en Santiago ya miran de reojo el calendario para planificar un respiro de la rutina urbana. Si eres de los que cuenta los días para la próxima escapada o simplemente quieres dormir hasta tarde, hay buenas noticias.

El próximo feriado en Chile llegará en el mes de junio y, a diferencia de otros festivos que caen a mitad de semana o domingos, este generará de forma automática un fin de semana largo.

¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

El próximo día festivo nacional está programado para el lunes 29 de junio de 2026, fecha en la que se conmemora la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo.

Al caer un día lunes, el descanso se unirá al sábado 27 y al domingo 28 de junio, consolidando un fin de semana largo de tres días consecutivos. Esto lo convierte en la oportunidad perfecta para planificar viajes cortos fuera de la capital o descansar sin la presión de la semana laboral.

Aunque el domingo 21 de junio se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, al coincidir con el fin de semana no genera días de descanso adicionales en el calendario laboral tradicional).

¿Es irrenunciable? Cómo funcionará el comercio y el transporte

A diferencia de las Fiestas Patrias o el Año Nuevo, el feriado del lunes 29 de junio no tiene carácter de irrenunciable. Esto significa que:

Comercio y malls: Centros comerciales, supermercados y tiendas de Santiago podrán operar en sus horarios habituales para días festivos.

Transporte público: Red Movilidad (ex Transantiago) y el Metro de Santiago funcionarán con sus frecuencias programadas para jornadas dominicales o festivas, por lo que se recomienda planificar los viajes con anticipación.

Calendario 2026: Los fines de semana largos que le quedan al año

Si ya estás pensando a futuro, el segundo semestre de 2026 guardará otras oportunidades de descanso extendido que debes tener en el radar: