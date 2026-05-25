Con la llegada de las temperaturas bajo cero a la Región Metropolitana, las alarmas se encendieron. Este miércoles 20 de mayo, las autoridades lanzaron oficialmente el Plan Protege Invierno 2026, una estrategia pública que busca resguardar la vida y salud de las personas en situación de calle durante las jornadas de frío extremo.

De acuerdo a las últimas cifras del Registro Social de Hogares actualizadas a este año, existen más de 20 mil personas en situación de calle a nivel nacional, de las cuales 7.547 se concentran en la Región Metropolitana. Por este motivo, el rol de la ciudadanía a través de alertas rápidas es clave.

¿Cómo reportar y ayudar desde tu teléfono?

Cualquier ciudadano que detecte a una persona en situación de vulnerabilidad climática puede levantar una alerta de forma gratuita para activar rutas de asistencia médica, entrega de comida, abrigo o gestionar traslados a albergues habilitados. Los canales oficiales que debes tener guardados son:

Fono Calle Gratuito: Llama al 800 104 777 (Opción 0) . Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Alerta Digital: Puedes ingresar directamente al sitio oficial codigoazul.gob.cl desde cualquier smartphone. El sistema te permite enviar la ubicación exacta por GPS y una descripción breve de la persona que necesita asistencia para coordinar los operativos móviles de emergencia.

¿Cuándo se activa la alerta de Código Azul?

El Código Azul es una medida de emergencia extrema y se gatilla bajo dos escenarios climáticos específicos medidos por los informes meteorológicos oficiales:

Cuando se pronostique una temperatura menor o igual a 0°C. Cuando la temperatura estimada sea menor o igual a 5°C, pero acompañada de precipitaciones, aguanieve o nevadas.

Las 9 comunas de Santiago donde operará la emergencia

El plan cuenta con un despliegue reforzado en todo el país, pero en el Gran Santiago operará de forma prioritaria en las comunas que históricamente concentran mayor demanda. Si vives o transitas por estos sectores, mantén máxima atención para alertar a las autoridades:

Santiago

Puente Alto

Estación Central

La Pintana

Pudahuel

Recoleta

Maipú

San Bernardo

Quinta Normal

Las novedades del Plan Protege 2026

Para este año, las autoridades anunciaron un incremento sustancial en la cobertura de albergues y un convenio inédito con la Fundación Banco de Ropa, el cual permitirá entregar vestimenta 100% nueva y personalizada a más de 1.700 personas protegidas en los refugios de la Región Metropolitana y el resto de las regiones del país.