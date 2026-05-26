A partir de esta semana comenzó a regir de manera estricta la nueva normativa de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la cual busca frenar el fraude y asegurar que solo personal calificado emita reposos laborales en Chile. La medida incluye una orden de bloqueo informático inmediato en plataformas como Medipass o I-Med para todos aquellos profesionales que no cumplan con las nuevas exigencias legales.

Esta transformación impacta directamente a los pacientes de Fonasa e Isapres, quienes corren el riesgo de asistir a una consulta y encontrarse con que su doctor o matrona está inhabilitado para otorgarle los días de descanso que necesita.

¿Quiénes pueden emitir licencias médicas desde ahora?

De acuerdo a la nueva circular, el sistema solo permitirá generar el documento electrónico a tres categorías de profesionales, siempre y cuando estén activos y habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud:

Médicos cirujanos. Cirujano-dentistas. Matronas.

La exigencia del Eunacom: el gran filtro

Uno de los puntos más complejos de la fiscalización apunta a los médicos (tanto chilenos como extranjeros) que hayan obtenido su título profesional a partir del 19 de abril de 2009. Desde ahora, las plataformas informáticas verificarán de forma automatizada que cuenten con el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) aprobado.

Si el profesional se tituló después de esa fecha y no tiene el examen rendido, el sistema informático le impedirá emitir la licencia.

La única excepción: Aquellos médicos especialistas o subespecialistas que estén debidamente certificados en Chile por entidades autorizadas por el Ministerio de Salud (como Conacem), quienes sí podrán emitir licencias exclusivamente dentro de su área de especialidad médica, aun sin tener el Eunacom.

¿Cómo saber si tu médico está habilitado antes de la consulta?

Para evitar acudir a un especialista que tenga el talonario electrónico bloqueado, puedes realizar una consulta gratuita y rápida siguiendo estos pasos: