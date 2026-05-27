Los amantes de la astronomía ya tienen marcada una fecha clave en el calendario. El próximo 2 de agosto de 2027 se registrará un eclipse solar total histórico que, según datos confirmados por la NASA, alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos de oscuridad absoluta. Una cifra inédita que no volverá a repetirse con esta magnitud hasta dentro de un siglo y medio.

Este fenómeno astronómico tan inusual se debe a una perfecta sincronía celestial: la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra (perigeo), viéndose más grande, mientras que el Sol se ubicará en su punto más lejano (apogeo). El resultado será una “sombra” terrestre excepcionalmente prolongada.

¿Se podrá ver desde Chile?

La franja de totalidad —donde el día se volverá completamente de noche— cruzará principalmente Europa, el norte de África y Medio Oriente. Aunque el territorio chileno y sudamericano quedará fuera de esta trayectoria directa, hay dos alternativas concretas para que no te quedes abajo de este hito:

Si planeas viajar: La sombra pasará directamente por el sur de España (ciudades como Tarifa, Málaga y Cádiz recibirán miles de turistas). Si estás planificando vacaciones fuera del país para el próximo año, este destino te permitirá vivir el evento en directo.

Transmisión online: Como es habitual en estos macroeventos planetarios, la NASA y observatorios internacionales habilitarán señales en vivo de alta definición vía streaming. Debido a la diferencia horaria, en Chile se podrá seguir idealmente durante la mañana de ese lunes 2 de agosto.

Entre los puntos geográficos más privilegiados del mundo para el avistamiento científico se encuentra la histórica ciudad de Luxor, en Egipto, donde el eclipse alcanzará su cúspide de duración.