Un beneficio clave y prácticamente desconocido por los santiaguinos promete salvar los viajes de miles de usuarios del transporte público. Metro de Santiago cuenta con un protocolo gratuito de asistencia que incluye el traslado en radiotaxi a costo de la empresa para aquellos pasajeros que se vean afectados por contingencias críticas dentro de la red.

Esta medida de emergencia se activa específicamente para personas con movilidad reducida, de la tercera edad o que se desplacen con coche y que se encuentren en una estación donde los ascensores estén fuera de servicio (ya sea por mantenimiento, mal uso o vandalismo).

Dado que un elevador averiado interrumpe por completo la autonomía de un pasajero, la estatal dispone de un plan de contingencia inmediato para asegurar que el usuario llegue a su destino sin gastar un solo peso de su bolsillo.

El paso a paso: ¿Cómo pedir el taxi gratuito de Metro?

Si llegas a una estación y te percatas de que el transporte vertical no está operativo, debes seguir estas instrucciones:

Llamar al número gratuito: Comunícate de inmediato al fono 800 540 800. Coordinación del viaje: El personal del centro de atención coordinará el arribo de un radiotaxi asignado a la estación para trasladarte sin costo hacia la estación más cercana que sí tenga sus ascensores operativos y te permita continuar tu trayecto de forma segura. Acompañamiento en andén: Mientras esperas el vehículo, personal de la estación te acompañará en todo momento.

Lo que Metro “tiene prohibido” hacer por tu seguridad

El protocolo de la empresa es sumamente estricto respecto a los resguardos físicos. En caso de que decidas no tomar el radiotaxi o este presente demoras, el personal de Metro tiene estrictamente prohibido trasladar a personas en silla de ruedas o con movilidad reducida a través de las escaleras mecánicas, debido al alto riesgo de accidentes.

Si el usuario rechaza el taxi, la única alternativa autorizada es el “traslado a pulso”, el cual debe ser ejecutado obligatoriamente por un equipo mínimo de cuatro trabajadores de la estación para asegurar la estabilidad del pasajero. Por esta razón, el radiotaxi gratuito se alza como la vía preferencial y más cómoda.

Antes de salir de casa, recuerda que puedes revisar el estado de los ascensores de cada estación de forma diaria en el sitio web de Metro o a través de su aplicación móvil, evitando malos ratos en tus trayectos cotidianos.