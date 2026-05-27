Primer llamado subsidio 2026: Serviu fija fechas y hora límite para asegurar tu casa propia

El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región Metropolitana oficializó la apertura del Primer Llamado 2026, destinado a las familias que buscan adquirir una vivienda terminada a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S. 49) en su modalidad de Adquisición de Vivienda Construida (AVC), y el Tramo 1 del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional (D.S. 1).

Si estás planeando postular en las fechas que habilitará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) durante junio, hay un requisito de tiempo inmediato que podría dejarte fuera del proceso antes de empezar si no actúas rápido esta semana.

¿Hasta cuándo hay plazo para tener el ahorro mínimo?

El dinero exigido para postular debe estar depositado y reflejado como saldo disponible en tu cuenta de ahorro para la vivienda, a más tardar el viernes 29 de mayo de 2026.

Sin embargo, hay una “letra chica” bancaria que casi nadie toma en cuenta: el corte oficial se realiza exactamente a las 14:00 horas de ese viernes. Cualquier transferencia, depósito en caja o movimiento que realices después de las dos de la tarde no será validado por el sistema del Minvu, lo que causará el rechazo automático de tu postulación en junio por “no cumplimiento de ahorro”. Tras esa hora, las cuentas quedan congeladas y no se deben realizar giros.

Los requisitos clave para este llamado en Santiago

Para acceder a las opciones de este llamado del Serviu Metropolitano, debes cumplir con las siguientes condiciones básicas:

Edad: Ser mayor de 18 años y contar con Cédula de Identidad vigente (extranjeros deben presentar la permanencia definitiva).

Registro Social de Hogares (RSH): Para postulaciones individuales, se exige pertenecer hasta el tramo del 60% de vulnerabilidad social.

Antigüedad de la cuenta: La cuenta de ahorro para la vivienda debe registrar al menos 12 meses de antigüedad (abierta antes del 30 de mayo de 2025).

Calendario de postulaciones en junio 2026

Una vez cerrado el proceso de ahorros, el Minvu abrirá la plataforma de postulaciones en línea de manera escalonada:

Postulación Automática: Desde el 16 de junio (para quienes postularon a finales de 2025 y no fueron seleccionados, permitiéndoles aceptar la propuesta directa en el sistema).

Postulación En Línea Regular: Desde el 17 de junio a través del sitio web oficial con tu ClaveÚnica.

Formulario de Atención Ciudadana: Desde el 19 de junio (para casos especiales o acreditaciones complejas).

El cierre definitivo de todas las plataformas de postulación está fijado para el 30 de junio de 2026 a las 16:00 horas. Como incentivo adicional para este año, los proyectos seleccionados e integrados podrían optar a un beneficio complementario excepcional de hasta 150 UF extras dispuesto por la Ley de Presupuestos, buscando mitigar el impacto inflacionario en el sector inmobiliario del Gran Santiago.