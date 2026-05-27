A comienzos de abril, gran parte del país ajustó sus relojes para dar paso al horario de invierno. Sin embargo, lo que parecía un trámite rutinario hoy enfrenta una incertidumbre legal: el decreto que regula estos cambios ya expiró, y de no mediar una nueva firma del Ejecutivo, Chile podría verse enfrentado a un escenario administrativo confuso.

El vacío legal del Decreto N° 224

La incertidumbre tiene una base técnica. El Decreto Supremo N° 224, publicado en agosto de 2022 por el Ministerio del Interior, fue la hoja de ruta que fijó los ajustes de huso horario en Chile durante los últimos años. El problema radica en que este documento solo dejó establecidos los cambios de hora hasta el pasado domingo 5 de abril de 2026.

Esto significa que, legalmente, hoy no existe un decreto vigente que obligue o programe el retorno al horario de verano. Para que los relojes vuelvan a adelantarse, el Gobierno de turno debe dictar un nuevo decreto que oficialice la medida y defina los periodos para los próximos años.

¿Cuándo debería ser el cambio si se sigue la tradición?

Históricamente, y bajo la lógica de las administraciones anteriores, el horario de invierno suele extenderse hasta el primer sábado de septiembre.

De mantenerse este criterio y oficializarse a través de un nuevo decreto, el ajuste debería realizarse de la siguiente manera:

Fecha tentativa: Sábado 5 de septiembre de 2026.

Acción: A las 24:00 horas, los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 01:00 AM del domingo 6 de septiembre.

Huso horario: Chile Continental pasaría del huso GMT -4 al GMT -3.

Cabe recordar que las regiones de Aysén y Magallanes no participan de este cambio, ya que mantienen el horario de verano de forma permanente por razones de luminosidad geográfica.

Un debate que no descansa

La medida, implementada originalmente en 1968 para combatir la sequía y ahorrar energía, hoy es cuestionada por expertos en salud y seguridad. Mientras que el horario de invierno permite que miles de trabajadores y estudiantes inicien su jornada con luz natural (lo que mejora el estado de alerta), el horario de verano es valorado por quienes prefieren tener tardes más iluminadas por razones de seguridad pública y actividad recreativa.

En 2015, Chile experimentó mantener el horario de verano durante todo el año, pero la medida fue revertida debido al impacto negativo en el rendimiento escolar y el aumento de la sensación de inseguridad en las mañanas de invierno.

Por ahora, los habitantes de la Región Metropolitana y el resto de las zonas afectadas deberán permanecer atentos a la publicación del nuevo decreto en el Diario Oficial, el cual confirmará si finalmente volveremos a mover las manecillas en septiembre o si habrá nuevas reglas para el tiempo en Chile.