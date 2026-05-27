Este lunes 18 de mayo, el Gobierno habilitó oficialmente la plataforma digital para acceder al Subsidio al Gas Licuado, un beneficio extraordinario de $27.000 diseñado en el marco del Plan Chile Sale Adelante para aliviar el bolsillo familiar ante las bajas temperaturas del invierno.

Sin embargo, a diferencia de otros bonos estatales, este beneficio no se paga de forma automática. Exige un trámite digital obligatorio de activación que, si no se realiza dentro del plazo legal, causará la pérdida total del dinero.

¿Quiénes tienen derecho al cupón de gas?

El beneficio está destinado exclusivamente a los hogares que cumplan con las siguientes condiciones, calculadas con los registros oficiales vigentes al 16 de abril de 2026:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) .

Pertenecer al tramo de hasta el 80% más vulnerable .

Ser mayor de 18 años y figurar como jefe o jefa de hogar en la cartola familiar.

Nota importante: Las actualizaciones o incorporaciones realizadas al Registro Social de Hogares con posterioridad al 16 de abril no serán consideradas para este aporte de invierno. Solo se permite una activación por grupo familiar.

El trámite obligatorio: Cómo activar tus $27.000 paso a paso

Para que el beneficio llegue a tu billetera digital o esté disponible para cobro, el jefe de hogar debe seguir estos pasos antes del 30 de junio de 2026:

Ingresa al sitio oficial www.cupondegas.gob.cl. Autentica tu identidad iniciando sesión con tu RUT y ClaveÚnica. El sistema verificará de forma automática si cumples los requisitos. Si eres beneficiario, haz clic en “Solicitar activación”. Para recibirlo de manera digital, debes contar con tu CuentaRUT de BancoEstado activa.

Calendario de entrega: ¿Cuándo se puede usar el dinero?

La activación no significa disponibilidad inmediata. El sistema del Estado aplicará tres fechas de corte para cargar los cupones. Dependiendo del día en que hagas el trámite, será la fecha en que podrás utilizarlo:

Si activas tu cupón entre el 18 y el 29 de mayo: Estará disponible para su uso a partir del 17 de junio de 2026 .

Si activas tu cupón entre el 30 de mayo y el 12 de junio: Estará disponible a partir del 2 de julio de 2026 .

Si activas tu cupón entre el 13 y el 30 de junio: Estará disponible a partir del 21 de julio de 2026.

¿Cómo se compra el gas y qué pasa si sobra dinero?

Una vez cargado el beneficio en tu fecha correspondiente, podrás presentar tu cupón digital directamente desde la aplicación BancoEstado o la app RutPay ante los repartidores de las empresas en convenio (Gasco, Abastible y Lipigas). Quienes no tengan acceso a internet o sean adultos mayores, podrán acudir a cualquier CajaVecina para imprimir el voucher físico del cupón.

A diferencia de los planes piloto anteriores, este subsidio funciona como dinero electrónico libre. Esto significa que no estás obligado a comprar un cilindro de 15 kilos de forma exclusiva. Si decides comprar balones de menor tamaño (por ejemplo, de 5 u 11 kilos) y el costo es menor a $27.000, el saldo restante no se pierde: queda guardado en la aplicación como un “cupón consumible” para tu próxima compra de gas.

Recuerda que todos los cupones, sin importar la fecha en que se hayan activado, tienen una vigencia máxima absoluta hasta el 30 de septiembre de 2026. Posterior a ese día, los saldos vencerán automáticamente y volverán a las arcas fiscales.