Una nueva jornada de Gestión Episódica Ambiental se vive en la Región Metropolitana. Con el fin de mitigar los niveles de contaminación del aire en la cuenca de Santiago, este jueves 28 de mayo rige con fuerza la medida de restricción vehicular para diversas categorías de automóviles, motocicletas y vehículos de carga.

Quienes no cumplan con la normativa dictada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se exponen a multas severas que van desde 1 a 1,5 UTM. Al valor de mayo de 2026, esto significa un golpe directo al bolsillo de entre $70.588 y $105.882. Un detalle clave es que la fiscalización no solo es presencial: el sistema de cámaras automatizadas del Plan de Fiscalización de Transportes registra las patentes en las vías principales de forma inmediata.

La restricción rige en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, entre las 07:30 y las 21:00 horas.

Patentes con restricción vehicular este jueves 28 de mayo

A continuación, revisa en detalle si a tu vehículo le corresponde quedarse guardado durante esta jornada:

Vehículos con Sello Verde (Catalíticos) Afecta a los automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011:

Patentes terminadas en: 4 y 5

Motocicletas Afecta a las motos inscritas antes del 1 de septiembre de 2010:

Patentes terminadas en: 4 y 5

Vehículos SIN Sello Verde (No catalíticos) Afecta a vehículos particulares y motocicletas (anteriores a 2002):

Patentes terminadas en: 8, 9, 0 y 1

Ojo: Recuerda que si tu vehículo no tiene sello verde, tiene prohibición absoluta de ingresar al anillo de Américo Vespucio, sin importar el número en que termine su patente.

Buses y Camiones sin Sello Verde Para buses de transporte privado, interurbanos y rurales (de 10:00 a 16:00 horas) y camiones sin sello verde (de 10:00 a 18:00 horas):

Dígitos terminados en: 8, 9, 0 y 1

Cabe recordar que la Restricción Vehicular 2026 opera de lunes a viernes (excepto festivos) y se extenderá de forma continua hasta el próximo 31 de agosto. Quedan exentos de la medida los vehículos de emergencia, salud, furgones escolares y aquellos autos eléctricos o híbridos debidamente registrados.