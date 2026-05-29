Cortes de calle en Ñuñoa por corrida Santiago 10K este domingo 31 de mayo

Un masivo evento deportivo alterará el tránsito habitual en la comuna de Ñuñoa durante este fin de semana. Se trata de la segunda fecha del circuito STGO10K 2026, una competencia que congregará a más de 6.000 corredores en recorridos de 5 y 10 kilómetros, lo que obligará a la suspensión del flujo vehicular en importantes avenidas residenciales y comerciales de la comuna.

Si tienes planeado transitar en auto o transporte público por el sector colindante al Estadio Nacional este domingo, es fundamental que planifiques tu viaje con anticipación. Además, las autoridades hicieron un llamado a privilegiar autopistas o vías alternativas alejadas del cuadrante de la carrera durante la jornada matutina.

A continuación, te detallamos el plan de contingencia vial, los horarios clave y la información relevante tanto para conductores como para competidores.

El corte anticipado del sábado 30 de mayo

Aunque la competencia se realiza el domingo, los automovilistas deben tener en cuenta que las intervenciones comenzarán antes. Desde el sábado 30 de mayo a las 12:00 horas, y hasta las 14:00 horas del domingo, se mantendrá completamente cerrada la Av. Campos de Deportes, entre Av. Grecia y Suárez Mujica, debido a las labores de montaje del arco de meta y la infraestructura del evento.

Calles cerradas el domingo 31 de mayo (desde la mañana)

Durante el desarrollo de la corrida (cuya largada oficial es a las 08:00 horas), los perímetros y calles afectadas que suspenderán su tránsito son:

Av. Campos de Deportes (entre Suárez Mujica y Dublé Almeyda)

Dublé Almeyda (entre Av. Campos de Deportes y Ramón Cruz Montt)

Ramón Cruz Montt (entre Dublé Almeyda y Av. Grecia)

Av. Grecia (entre Ramón Cruz Montt y Crescente Errázuriz)

Crescente Errázuriz (entre Av. Grecia y Av. Campos de Deportes)

El eje central de la competencia será la Avenida Grecia, por lo que se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas como Av. Irarrázaval o Av. Marathon para cruzar de oriente a poniente.

Retiro de kits para los 6 mil corredores

Si eres uno de los inscritos para los tramos de 5K o 10K, recuerda que la organización dispuso que el retiro de kits oficiales (que incluye la polera oficial de la competencia, el número de corredor y el chip de cronometraje) se realizará de forma presencial el día sábado 30 de mayo en las dependencias de la Municipalidad de Ñuñoa. No habrá entrega de kits el día del evento en el circuito.