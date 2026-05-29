Este sábado 30 y domingo 31 de mayo se celebra en todo el país el Día de los Patrimonios 2026, una instancia donde cientos de espacios culturales abren sus puertas de forma liberada. Sin embargo, lo que muchos amantes de la naturaleza desconocen es que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) también se sumó a la fiesta, liberando el acceso a 17 parques nacionales, reservas y monumentos naturales a lo largo de Chile.

Para los habitantes de la Región Metropolitana, la gran noticia es que el Parque Nacional Río Clarillo, ubicado en la comuna de Pirque, forma parte de esta selección con cupos gratuitos para romper la rutina del fin de semana sin gastar de más. En regiones, destinos icónicos como el Parque Nacional Alerce Costero (Los Ríos) y el Parque Nacional Pan de Azúcar (Atacama) también tendrán tarifa cero.

El truco obligatorio: Cómo obtener tu entrada gratis paso a paso

A diferencia de los museos urbanos donde solo basta con hacer la fila, para entrar gratis a las áreas silvestres protegidas es obligatorio realizar una reserva digital previa. Si llegas directamente a la portería del parque sin tu ticket emitido, arriesgas no poder ingresar debido a los límites de aforo.

Para asegurar tus pases a costo $0, debes seguir estos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial de venta de entradas de Conaf: www.pasesparques.cl. Selecciona el parque nacional o reserva que deseas visitar. Elige la fecha de tu visita (debe ser estrictamente el sábado 30 o el domingo 31 de mayo de 2026). Selecciona la cantidad de entradas que necesitas y avanza en el proceso de compra. Antes de finalizar y pasar a la pasarela de pago, busca la casilla de beneficios e ingresa el código textualmente: PATRIMONIO2026 . El sistema rebajará automáticamente el total de tu orden a $0. Descarga el ticket con código QR en tu celular o llévalo impreso.

¿Cuáles son los 17 parques de Conaf con entrada gratis este fin de semana?

La promoción especial aplica para las siguientes unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE):

Zona Norte: Parque Nacional Lauca, Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, Monumento Natural La Portada, Parque Nacional Pan de Azúcar y Parque Nacional Bosque Fray Jorge. (Nota: En Lauca y La Portada la gratuidad se gestiona directamente en la boletería de acceso).

Zona Centro: Reserva Nacional Lago Peñuelas, Parque Nacional Río Clarillo (Región Metropolitana), Reserva Nacional Río de Los Cipreses, Reserva Nacional Federico Albert, Reserva Nacional Ñuble y Parque Nacional Laguna del Laja.

Zona Sur y Austral: Monumento Natural Cerro Ñielol, Parque Nacional Alerce Costero (Los Ríos), Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, Reserva Nacional Coyhaique y Reserva Nacional Magallanes.

Desde el organismo estatal hicieron un llamado a la responsabilidad de los visitantes, recordando que se debe cumplir con el reglamento de no ingresar mascotas, registrarse obligatoriamente con los guardaparques y llevar de vuelta toda la basura que se genere para cuidar el patrimonio natural del país.