Un nuevo ajuste en los presupuestos familiares chilenos comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de julio. La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó en su más reciente Informe Técnico Preliminar un incremento promedio nacional del 4,9% en las tarifas eléctricas, impulsado por mayores costos en los segmentos de generación y transmisión.

Sin embargo, este golpe al bolsillo no afectará a todos los hogares por igual. El impacto real dependerá exclusivamente de la empresa distribuidora de tu zona y de la comuna en la que residas. Además, este incremento coincidirá con el inicio del proceso de reliquidaciones postergado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el cual sumará o abonará a las boletas cobros pendientes acumulados entre 2020 y 2024.

¿Cuánto subirá en pesos mi boleta?

Para el consumidor promedio de la Región Metropolitana (clientes de Enel), el alza estimada se situará en un 2,72%. En términos prácticos, un hogar de Santiago que actualmente registra un consumo mensual de $58.500, verá que su cuenta se incrementará a cerca de $60.100 a contar de julio.

La situación es sustancialmente más compleja para los habitantes del sur de Chile debido a retrasos en infraestructura de transmisión. En comunas como Valdivia y Puerto Montt (bajo la distribuidora Saesa), las proyecciones de alza superan el 16%. Esto significa que una boleta promedio de $60.000 en esas zonas podría dispararse por sobre los $70.000 mensuales a partir del invierno.

Revisa el alza proyectada en tu comuna

De acuerdo a las estimaciones entregadas por la CNE según las distintas distribuidoras del país, el desglose por comunas principales muestra el siguiente comportamiento tarifario:

Santiago (ENEL): +2,72%

Rancagua (CGE): +1,54%

Talca (CGE): +1,54%

La Serena (CGE): +1,51%

Temuco (CGE): +1,42% (Sube a +3,11% en Codiner y +3,39% en Frontel)

Antofagasta (CGE): +0,42% (Sube a +9,23% para clientes Saesa)

Punta Arenas (Edelmag): +2,74%

Puerto Montt (Saesa): +16,36% (+8,78% para clientes Crell)

Valdivia (Saesa): +16,60%

Iquique (CGE): -0,39% (Registra una leve baja)

Arica (CGE): -0,74% (Registra una leve baja)

Cabe señalar que estas variaciones corresponden a la primera etapa del proceso semestral de actualización regulatoria y los valores definitivos serán ratificados mediante decreto ministerial durante el mes de junio.