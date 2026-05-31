Con la consolidación de las bajas temperaturas invernales, el presupuesto de los hogares chilenos sufre un fuerte impacto debido al gasto en energía y combustibles. Para mitigar esta situación, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dispone anualmente del Subsidio a la Calefacción (popularmente conocido como ex Bono Leña), una ayuda estatal que este año entrega un monto único de $100.000 por hogar.

Es importante destacar que este beneficio está destinado exclusivamente a las familias que residen en la Región de Aysén, debido a las condiciones climáticas extremas de la zona austral del país. El proceso regular de depósitos automáticos comenzó a fines de marzo de 2026; sin embargo, existen cientos de pagos bajo la modalidad presencial que aún no han sido cobrados en sucursales bancarias.

¿Cuáles son los requisitos automáticos?

A este beneficio no se postula. El cruce de datos del Ministerio selecciona a los beneficiarios que cumplan con:

Pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH). Estar radicados de forma permanente en la Región de Aysén.

Adicionalmente, se prioriza de forma automática a los hogares que cuenten con participantes del Subsistema Seguridades y Oportunidades, integrantes del Sistema Nacional de Cuidados, personas en situación de dependencia moderada o severa, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o mujeres jefas de hogar.

¿Cómo consultar con el RUT si tengo el pago?

Para facilitar el acceso y evitar traslados innecesarios, el Gobierno mantiene habilitada la plataforma oficial de consulta. El jefe de hogar solo debe ingresar su RUN y su fecha de nacimiento en el portal subsidiocalefaccion.gob.cl. El sistema le indicará inmediatamente si el beneficio fue aprobado y cuál es la modalidad de cobro asignada.

El plazo fatal para los cobros presenciales

Aquellas familias cuya modalidad asignada fue el depósito bancario ya tienen el dinero reflejado en su CuentaRUT de BancoEstado desde marzo. Sin embargo, para quienes reciben la ayuda mediante pago presencial en caja, la normativa del Ministerio es muy clara: el documento tiene una vigencia de 6 meses desde su emisión.

Dado que los pagos comenzaron de forma segmentada según la inicial del apellido paterno el pasado 23 de marzo de 2026, el plazo definitivo para retirar el dinero expira en septiembre de 2026. Si el monto no es cobrado presencialmente en el banco antes de esa fecha, el beneficio se considerará vencido y los fondos retornarán al fisco de forma irreversible.

Si por motivos de salud, edad avanzada o aislamiento geográfico el titular del beneficio no puede asistir a una sucursal de BancoEstado, el grupo familiar puede descargar el formulario oficial de “Cambio de cobrador” disponible en los canales de ChileAtiende, el cual se presenta ante la Seremi de Desarrollo Social correspondiente para autorizar que un tercero mayor de 18 años retire los $100.000.