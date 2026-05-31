Este lunes 1 de junio a las 00:00 horas arranca oficialmente el CyberDay Chile 2026, tres días de ofertas masivas en el comercio electrónico que movilizan a millones de santiaguinos. Sin embargo, la euforia por conseguir el mejor descuento también abre la temporada alta de fraudes.

Expertos en ciberseguridad alertan que las técnicas de los delincuentes se han sofisticado al punto de interceptar la seguridad de tu propio teléfono móvil sin que te des cuenta.

Para que navegues seguro y cuides tu bolsillo, te dejamos los resguardos clave que debes tomar antes de las doce de la noche del lunes.

1. El truco del desvío de llamadas (Tu mayor peligro)

Los estafadores llaman haciéndose pasar por ejecutivos bancarios y, con argumentos convincentes, logran que marques un código numérico en tu pantalla. Al hacerlo, activas de forma remota el desvío de llamadas. Así, cuando el banco te envía un código de seguridad por SMS o llamada para autorizar una compra, este le llega directamente al delincuente.

Cómo verificarlo en tu celular: Ve a Teléfono -> Configuración -> Cuentas telefónicas -> Desvío de llamadas. La opción “Desviar siempre” debe estar completamente desactivada. Si aparece un número desconocido ahí, bórralo de inmediato.

2. El engaño de los nombres en los enlaces

Muchos delincuentes envían links por WhatsApp o SMS con textos atractivos. Una dirección falsa puede verse así: tiendaX.ofertas-cyber.com . Aunque leas el nombre de tu multitienda favorita al inicio, el sitio web real al que estás ingresando es ofertas-cyber.com , una página clonada para robar tus credenciales.

La regla de oro: Fíjate siempre en la palabra que está justo antes del “.cl” o “.com”. Nunca entres desde links de mensajería; escribe tú mismo la dirección en el navegador o entra directo desde la plataforma oficial de la Cámara de Comercio de Santiago.

3. Usa “billeteras de un solo uso”

Si vas a comprar en un sitio del que dudas de su procedencia, no uses tu tarjeta de débito o crédito principal. La gran mayoría de las aplicaciones bancarias actuales permiten crear tarjetas virtuales con límite de saldo o de un solo uso. Cárgale únicamente el monto exacto de lo que vas a gastar. Si la página resulta ser un fraude, tus fondos principales quedarán totalmente a salvo.

4. Si te urge la oferta, detente

Las frases “últimos 2 cupos disponible”, “tu cuenta se bloqueará en 5 minutos” o “descuento válido solo por la próxima hora” son gatillantes psicológicos diseñados para que actúes bajo presión y sin pensar. El comercio oficial del CyberDay rara vez utiliza sistemas de bloqueo de cuentas para presionar una venta. Si sientes apuro, detente y desconfía.